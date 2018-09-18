SAN FRANCİSCO (AA) – GÜLŞEN ÇAĞATAY - ABD'deki Küresel İklim Hareketi Zirvesi’nin ardından iklim değişikliği ile mücadelede tüm ülkelerin, üretim ve tüketim alışkanlıklarında kökten değişikliklere giderek özellikle temiz enerji yatırımlarına ağırlık vermesi için öngörülebilir ve sürdürülebilir bir finansal yapının oluşturulması gerektiği belirtildi.

San Francisco’da 12-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve 150'yi aşkın ülkeden 1000'in üzerindeki katılımcının yer aldığı Küresel İklim Hareketi Zirvesi’nde öne çıkan noktalar, "küresel ortalama sıcaklık artışının sınırlandırılması, fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması, ciddi temiz enerji yatırımlarının hızlandırılması" oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris Anlaşması'ndan ayrıldığını duyurmasının ardından geçen süreçte “İklim Değişikliği ve Küresel Isınma” kavramlarının tüm ülkeler tarafından “sorun” olarak görülmediği eleştirilerine rağmen, tarihinde ilk kez aynı anda iki kasırgayla mücadele eden ABD’de bir araya gelen yönetim muhalifleri, zirvede iklim değişiminden en çok kendilerinin etkilendiğini ve politikalarda değişiklik olmazsa daha büyük felaketlerin kapılarını çalacağını kaydetti.