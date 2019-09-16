ANALİZ- Suudi Arabistan'a yapılan saldırı, petrolün dengesini bozdu

ÖVÜNÇ KUTLU - Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine cumartesi günü yapılan saldırı, küresel petrol piyasasının dengesini bozdu.

Petrol fiyatlarında sert yükselişe neden olan saldırı sonrasında, küresel petrol piyasalarında üretim kesintisi ve arz güvenliği endişeleri artmaya başladı.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan ve günlük 9,8 milyon varil petrol üreten Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise yapılan saldırı, ülkenin ham petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesintiye yol açtı.

Bu miktar küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 6'sına tekabül ederken, arz kesintisi nedeniyle petrol fiyatlarında yüzde 20'ye yakın artış görüldü. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 19 artışla 60,22 dolardan 71,62 dolara kadar tırmanarak 22 Mayıs'tan bu yanaki en yüksek seviyeye tırmandı.

Suudi Arabistan tarafından bugün itibarıyla petroldeki arz kesintisinin ortalama günlük 2 milyon varilinin telafi edilebileceği ancak üretimin tam kapasiteye ulaşmasının haftalar alabileceği bildirildi. Suudi Arabistan tam üretim kapasitesine ulaşana kadar petrol fiyatlarının 65 doların üzerinde seyretmesi bekleniyor.