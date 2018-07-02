ANALİZ - Trump'ın petrol ikilemi ve enerjiyle imtihanı

ÖVÜNÇ KUTLU - ABD Başkanı Donald Trump bir yandan yüksek petrol fiyatlarını eleştirmeye devam ederken, diğer yandan kendisinin "ABD'de enerji devrimi başlatmak", "Amerikan enerjisini serbest bırakmak" ve "enerji hakimiyeti" gibi politikaleşebilmesi için Amerikan petrol endüstrisi yüksek fiyatlara ihtiyaç duyuyor. Trump, cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Suudi Arabistan Kralı Selman'la konuştum ve kendisinden İran ve Venezuela'daki karışıklık ve işlevsizlikten dolayı petrol üretimi farkını kapatmak için Suudi Arabistan'ın petrol üretimini 2 milyon varile kadar artırmasını istedim. Fiyatlar çok yüksek! (Kral Selman) Kabul etti!" açıklamasını yaptı. Söz konusu açıklama Trump'ın yüksek petrol fiyatlarıyla ilgili en son eleştirisi olurken, öte yandan, ABD enerji sektörüyle ilgili verdiği vaatlerin gerçekleşmesi için petrol fiyatlarının şu andaki gibi 70-80 dolar bandında seyretmesi ve ABD'li enerji şirketlerine yüksek gelir sağlamaya devam etmesi gerekiyor.

Petrol fiyatlarının Haziran 2014'te 115 dolar seviyesinden Ocak 2016'da 30 doların altına gerilediği dönemde ABD petrol endüstrisinde 250 milyar dolarlık yatırım erirken, 250 bin kişilik istihdam kayboldu ve 300'den fazla küçük ve orta ölçekli enerji şirketi iflas etti. Geçen sene petrol fiyatlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte, ABD'nin petrol endüstrisi toparlanırken, ülkenin ham petrol üretimi hızla artışa geçti ve bu yılın şubat ayında Suudi Arabistan'ı geride bırakarak Rusya'nın ardından dünya genelinde ikinci sıraya yükseldi. Yüksek petrol fiyatları öncelikle ABD'li şirketlerin finansmanını ve yatırım imkanlarını olumlu etkiliyor. Yüksek fiyata satılan her varil petrol, ABD'li şirketlere daha fazla gelir ve yatırım imkanı oluştururken, firmaların petrol üretimini artırıyor. Ayrıca, artan petrol üretim ve gelirler, ülkenin petrolde dışa bağımlılığın kademeli olarak azalması, ABD ekonomisiyle istihdama katkı ve federal hükümet için ek vergi kaynağı anlamına geliyor. - Küresel piyasada pay için fırsat

Ayrıca, ABD'nin ham petrol üretimi hızla artarken, bu durum ülkenin küresel piyasada payını artırması için önemli bir fırsat oluşturuyor. ABD'nin kaya petrolü alanındaki teknolojik liderliği ve inovasyonları, yüksek petrol fiyatlarına en hızlı şekilde uyum sağlama özelliğiyle ABD'ye diğer ülkelere kıyasla çok önemli bir avantaj sunuyor. AA muhabirinin ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (EIA) derlediği verilere göre, 5 Ocak - 22 Haziran arasındaki yaklaşık 6 aylık sürede ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 9,5 milyon varilden 10,9 milyon varile yükselirken, bu dönemde 1,4 milyon varillik bir artış kaydetti. 10 gün önce Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve kartel dışındaki ülkelerin petrol üretimlerini arttırma kararının ardından ise, bu yılın ikinci yarısında Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günlük ortalama 500 bin varil, Rusya'nın ise ancak 150 bin varil artırabilmesi bekleniyor. Bu durumda, Trump'ın Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artırmasını istemesi yerine, kendi ülkesinin üretimini ve özellikle ham petrol ihracatını artıracak, küresel petrol piyasasında ABD'nin payını yükseltecek adımlar atması önem taşıyor.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ihracatı geçen hafta günlük ortalama 3 milyon varille rekor kırarken, bu miktar Suudi Arabistan'ın 8 milyon varillik seviyesinin çok gerisinde kalıyor. Bunun nedeni olarak ise, ABD'nin ham petrol ihracatı için gerekli olan altyapı eksikliği gösteriliyor. \ - Gümrük vergileri ve ticaret savaşının enerjiye olumsuz etkileri Trump'ın bugüne kadar enerjiyle ilgili politikaları, ülkenin enerji sektöründe regülasyonların gevşetilmesine, Atlantik Okyanusu açıklarıyla Alaska'nın kutup bölgesinde petrol ve doğalgaz aramalarına imkan sağladı. Öte yandan, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri getirmesi ülkede petrol ve doğalgaz boru hattı gibi altyapı projelerinin maliyetini yükseltirken, bu vergilerin kaldırılmaması durumunda ülkenin petrol ve gaz ihracatının uzun dönemde baskı altında kalması bekleniyor. Trump'ın Çin ile girdiği ticaret savaşında Pekin hükümetinin ABD'den ithal ettiği ham petrole sınırlama getireceğini açıklaması Amerikan petrol endüstrisi için geri adım olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin en fazla ham petrol ihraç ettiği ülkelerden biri olan Çin, ekim-mart döneminde ABD'den günlük ortalama 360 bin varil ham petrol ithal ederken, Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle ABD'nin en fazla enerji ticareti yaptığı komşu ülkeler olan Kanada ve Meksika ile ilişkilerin bozulma riski her geçen gün artıyor. \ - Trump'ın "enerji hakimiyeti" politikası Trump hükümetinin "enerji hakimiyeti" politikası, ABD'nin petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını artırarak Washington'ın jeopolitik olarak dünya genelinde etki alanını genişletmesi olarak tanımlanıyor. Temmuz 2017'de Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşen Trump, bu ülkenin enerji alanında Rusya'ya bağımlılığın azaltılması için ABD'nin Polonya'ya yardımcı olacağı sözünü vermişti. Ancak, bunun gerçekleşebilmesi için petrol ve doğalgaz fiyatlarının şu andaki seviyelerde seyretmesi, ABD'li enerji şirketlerine daha fazla gelir sağlayarak yeni yatırımlara ve projelere olanak yaratması gerekiyor. Sonuç olarak, yüksek petrol fiyatlarını eleştiren ve fiyatların düşmesini savunan Trump, kendi ülkesinin enerji firmalarının gelir ve yatırım ihtiyaçlarını göz ardı etmiş oluyor.