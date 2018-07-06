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ANALİZ - Türk lirası enflasyon baskısını çabuk atlattı

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Türk lirası, seçimlerin ardından etkili olan diğer para birimlerinden pozitif ayrışmasına yüksek enflasyon verisi ile verdiği arayı iki gün içinde sonlandırdı - Enflasyon verisinin ardından 4,7230 liraya kadar yükselen dolar, bu seviyeden başlayan düşüşünün dün ivme kazanmasıyla 4,60'ın altına kadar geriledi - Analistler, 9 Temmuz'da açıklanması beklenen ekonomi yönetimine ilişkin iyimserliğin ve TCMB'nin yükselen enflasyona karşı gereken adımları atacağına ilişkin güvenin Türk lirasını desteklediğini kaydetti - Fitch Ratings'in 13 Temmuz'da açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi, ayrıca ayın son haftasında başlayıp ağustosun ilk haftasında sonlanacak merkez bankaları toplantıları piyasalar açısından kritik öneme sahip

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Türk lirası, seçimlerin ardından etkili olan diğer para birimlerinden pozitif ayrışmasına yüksek enflasyon verisi ile verdiği arayı iki gün içinde sonlandırdı.

24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan Türk lirası, haziran ayı enflasyon rakamları sonrası iki günde dolar karşısındaki kazançlarını geri verse de dün tekrar yükselişe geçti.

Seçimlerden, enflasyon verilerinin açıklandığı 3 Temmuz'a kadarki dönemde diğer gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ortalama yüzde 2 değer kaybederken, Türk lirası yaklaşık 1,4 değer kazanmıştı.

Türk lirası, salı günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin oldukça üzerinde artışa işaret etmesinin ardından dolar karşısındaki kazançlarını geri verse de dün pozitif ayrışmasına devam etmesi dikkati çekti.

Enflasyon verisinin ardından 4,7230 liraya kadar yükselen dolar, bu seviyeden başlayan düşüşünün dün ivme kazanmasıyla 4,60'ın altına geriledi.

Türk lirası, dün dolar karşısında yüzde 1,6 artışla tüm gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterirken, son bir aylık dönemde ise diğer gelişen ülke kurlarının yüzde 1 ile yüzde 6 arasındaki değer kayıplarına karşın yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.

Analistler, gerçekleştirilen seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini, 9 Temmuz'da açıklanması beklenen ekonomi yönetimine ilişkin iyimserliğin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yükselen enflasyona karşı gereken adımları atacağına ilişkin yatırımcı güveninin Türk lirasını desteklediğini söyledi.

Dolar, bugün ise 4,60 seviyesinin altında gelen tepki alımlarıyla sınırlı da olsa yükselerek 4,60-4,61 dar bandında dengelendi.

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- Ticaret savaşı resmen başladı

ABD'nin, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasına başladığını anımsatan analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin'in tarifelerine misilleme yapması halinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesi talimatı nedeniyle piyasalarda gözlerin Çin'den gelecek açıklamalara çevrildiğini ifade etti.

Dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları da Fed üyelerinin ticaret savaşına ilişkin endişelerinin ön planda olduğuna işaret etmişti.

Orta vadede doların diğer para birimleri karşısındaki yönü üzerinde önemli belirleyicilerden bir diğeri ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) atacağı adımlar olacak.

Hafta boyunca ECB ve BoE yetkililerinden gelen açıklamalar doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksinin dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet, dün yaptığı açıklamada Avro Bölgesi’nde enflasyon görünümü ile ilgili belirsizliğin önemli ölçüde azaldığını ve deflasyon riskinin ortadan kalktığını bildirirken, BoE Başkanı Mark Carney da İngiltere ekonomisinin ilk çeyrekteki düşük büyümesinin ağırlıklı olarak mevsim şartlarından kaynaklandığını, son ekonomik verilerin daha güçlü bir ekonomik büyümeye işaret ettiğini söyledi.

Analistler, son açıklamaların ardından BoE'nin ağustos ayında faiz artırım karar alabileceğine ilişkin beklentilerin yükseldiğini, ECB'nin de parasal genişlemeden çıkışına ilişkin öngörülerin güçlendiğini söyledi.

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- Temmuzda ekonomik ve politik takvim yoğun

Temmuz ayında önemli haber ve veri akışı bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu ile başlayacak. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 13 Temmuz cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi ise bu ayın ekonomik takvimindeki en önemli başlık olarak yer alıyor. Ayrıca ayın son haftasında başlayıp ağustosun ilk haftasında sonlanacak merkez bankaları toplantıları da piyasalar açısından kritik konumda bulunuyor.

Fitch Ratings's 3 büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu arasında Türkiye'yi "BB+" ile en pozitif şekilde notlayan kurum olarak dikkati çekiyor. Fitch Ratings 19 Ocak'taki değerlendirilmesinde Türkiye'nin not görünümünü ise "durağan" olarak açıklamıştı.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu 24 Temmuz'da, ECB 26 Temmuz'da, Japonya Merkez Bankası (BoJ) da 31 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak. Fed ve BoE'nin faiz kararları ise sırasıyla 1 ve 2 Ağustos'ta yayımlanacak.

Siyasi açıdan da yurt içinde temmuz ayının yoğun geçmesi bekleniyor. 24 Haziran'daki seçimlerin ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Analistler, 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesiyle başlayacak olan yeni sistemde, kabinenin kimlerden oluşacağı ve yeni hayata geçecek olan Ekonomi Politikaları Kurulu ile Finans Ofisi'ne ilişkin atamaların takip edileceğini vurguluyor.

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