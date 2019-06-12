Anevrizma kadınlarda daha sık görülüyor

İSTANBUL(AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Eyüp Baykara "Anevrizma, beyni besleyen ana atardamarlarda oluşan balon benzeri genişlemeyi ifade eder. Beyin anevrizması genel popülasyonun %1,5 veya %5’ ini etkileyen ve yaşla birlikte görülme sıklığı artan bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, Anevrizma'nın, beyni besleyen ana atardamarlarda oluşan balon benzeri genişlemeyi ifade ettiği belirtilerek, beyin anevrizması genel popülasyonun yüzde 1,5 veya yüzde 5’ini etkileyen ve yaşla birlikte görülme sıklığı artan bir hastalık olduğu kaydedildi.

Açıklamada Anevrizma'nın geliştiği damar duvarı normal damar duvarına göre çok daha incedir ve en ince olduğu yerden patlayarak beyin kanamasına sebep olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Eyüp Baykara, hastalığın beyni besleyen ana atardamarlarda oluşan balon benzeri genişlemeyi ifade ettiğini belirterek "beyin anevrizması genel popülasyonun yüzde 1,5 veya yüzde 5'ini etkileyen ve yaşla birlikte görülme sıklığı artan bir hastalıktır. Anevrizmanın geliştiği damar duvarı normal damar duvarına göre çok daha incedir ve en ince olduğu yerden patlayarak beyin kanamasına sebep olur." değerlendirmesinde bulundu.