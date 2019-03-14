FİNANS

ANİF-2019 kapılarını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 21:58 | Son Güncelleme

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ANİF-2019 Antalya İstihdam Fuarı başladı - Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "2017 yılında 184 bin yeni istihdam yaratarak Türkiye'de ikinci ama nüfusla orantılandığında birinci olmuştuk. 2018'de 165 bin yeni istihdam oluşturduk"

Antalya'da 100'ün üzerinde firma ile kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen ANİF-2019 Antalya İstihdam Fuarı açıldı.

İŞKUR tarafından Antalya Cam Piramit'te düzenlenen fuarda iş arayanlar ve işverenler bir araya geldi. İşçi adayları iş sahibi olmak için işverenlerle görüşmeler yapıp, bilgi aldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, işsizlik ve istihdamın Türkiye'nin ve hükümetin en önemli meselelerinden olduğunu söyledi.

Antalya'da istihdama destek vermek, işsizlik oranlarını düşürmek üzere yoğun çalışmalar içinde olduklarını belirten Karaloğlu, "Hem hükümetimiz hem kamu kurumlarımız her zaman belediyemizin ve iş insanlarımızın yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. 2017 yılında 184 bin yeni istihdam yaratarak Türkiye'de ikinci ama nüfusla orantılandığında birinci olmuştuk. 2018'de 165 bin yeni istihdam oluşturduk." dedi.

Bütün hedeflerinin daha çok insanın iş sahibi olması ve sofrasına aş, ekmek götürebilmesi olduğunu ifade eden Karaloğlu, bu kapsamda 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istihdam seferberliğinin başlatıldığını anımsattı.

- "Bir elemana yıllık 19 bin 414 liralık teşvik var"

İstihdama yeni teşviklerin söz konusu olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları dile getirdi:

"En önemli teşvik nisanın 30'una kadar 2018 ortalamasına göre yeni istihdam sağlayan işverenimizin hem maaş hem Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) primleri hem de vergileri devlet tarafından ödenecek. 12 ay çalıştırmak koşuluyla ilk 3 ayını sıfır maliyetle çalıştıracaklar. İşverenler alacağı elemanları erkenden alırlarsa ilk üç ayında maaş, SGK, vergisi devletten daha sonrasında da SGK ve vergisi devlet tarafından ödenmeye devam edecek. Bir elemana yıllık 19 bin 414 liralık teşvik var. Eğer işe aldığınız kadınsa ve gençse bu teşvik 15 aya yükseliyor ve yıllık teşvik 25 bin lirayı buluyor."

Geçen hafta dünyanın en önemli fuarlarından olan, Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB) ve Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'na (MITT) katıldığını belirten Karaloğlu, "Antalya'da 2019'da hem Alman pazarı hem Rus pazarı bakımından bütün zamanların rekorunu kıracağız. Bir olumsuzluk yaşanmazsa 2019'dan bizim beklentimiz çok yüksek. İşte bunun için iş insanlarımızın ellerini çabuk tutmasını ve teşviklerden bir an önce istifade etmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Fuar, 16 Mart'a kadar devam edecek.

Bir adım daha yaklaştılar! Eğer gerçek olursa...Bir adım daha yaklaştılar! Eğer gerçek olursa...
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyorMarketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ANİF antalya istihdam fuarı

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Moody's'ten Türkiye açıklaması!

Moody's'ten Türkiye açıklaması!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

Marketing Meetup 2019 25 Nisan’da başlıyor

Mercedes-Benz 19 Mart’ta Özgür Masur’un yeni koleksiyonunu tanıtacak

Mercedes-Benz 19 Mart’ta Özgür Masur’un yeni koleksiyonunu tanıtacak

Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

Hannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak

Hannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.