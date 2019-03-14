ANİF-2019 kapılarını açtı

Antalya'da 100'ün üzerinde firma ile kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen ANİF-2019 Antalya İstihdam Fuarı açıldı.

İŞKUR tarafından Antalya Cam Piramit'te düzenlenen fuarda iş arayanlar ve işverenler bir araya geldi. İşçi adayları iş sahibi olmak için işverenlerle görüşmeler yapıp, bilgi aldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, işsizlik ve istihdamın Türkiye'nin ve hükümetin en önemli meselelerinden olduğunu söyledi.

Antalya'da istihdama destek vermek, işsizlik oranlarını düşürmek üzere yoğun çalışmalar içinde olduklarını belirten Karaloğlu, "Hem hükümetimiz hem kamu kurumlarımız her zaman belediyemizin ve iş insanlarımızın yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. 2017 yılında 184 bin yeni istihdam yaratarak Türkiye'de ikinci ama nüfusla orantılandığında birinci olmuştuk. 2018'de 165 bin yeni istihdam oluşturduk." dedi.

Bütün hedeflerinin daha çok insanın iş sahibi olması ve sofrasına aş, ekmek götürebilmesi olduğunu ifade eden Karaloğlu, bu kapsamda 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istihdam seferberliğinin başlatıldığını anımsattı.