FİNANS

Anız yakanlara ceza yağdı

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk: - "Son 5 yılda 3 bin 137 denetim gerçekleştirilirken, yapılan denetimlerde anız yakan, toprağa, doğaya ve canlılara zarar verenlere 6 milyon 107 bin lira ceza kesildi"

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, anız yakarak toprağa, doğaya ve canlılara zarar verenlere son 5 yılda 6 milyon liradan fazla ceza kesildiğini bildirdi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan hasat öncesi anız yakarak toprağa ve topraktaki canlılara zarar verenleri uyardı.

Anız yakmanın önemli bir çevre sorunu olduğunu, topraktaki tüm canlılara zarar verdiğini belirten Öztürk, "Anız yakılması, topraktaki organik maddelerin ve canlıların yok olması ile toprak verimliliğinin azalmasına, toprak verimliliğini artırmak için daha fazla gübre kullanılması neticesinde temiz su kaynaklarımızın kirlenmesine, atmosferdeki karbondioksit oranının yükselmesine, yol kenarlarında yakılması ile karayolu görüş mesafesinin azalmasına, rüzgar etkisi ile ormanlık alanlara ulaşarak yangın çıkmasına sebebiyet vereceği için yasaklanmıştır." dedi.

Bakanlığın anız yakılmasının önlenmesi için gereken hassasiyeti gösterdiğini ve bu konuda denetimlerin artırılacağını aktaran Öztürk, "Son 5 yılda 3 bin 137 denetim gerçekleştirilirken, yapılan denetimlerde anız yakan, toprağa, doğaya ve canlılara zarar verenlere toplam 6 milyon 107 bin lira ceza kesildi." ifadelerini kullandı.

Öztürk, bu cezanın 1,5 milyon lirasının geçen yıl kesildiğini kaydetti.

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Çerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi olduÇerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi oldu
Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anız Yakılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Kabataş-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Üsküdar-Ümraniye metro hattı ne zaman açılacak? İBB'den açıklama

Kabataş-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Üsküdar-Ümraniye metro hattı ne zaman açılacak? İBB'den açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi oldu

Çerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi oldu

Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu

TSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendi

TSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendi

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.