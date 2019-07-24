"Anız yakılmasına 'dur' demeliyiz"

ABDULLAH DOĞAN - Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, "Anız yakılmasıyla daha fazla sulama ihtiyacı duymakta ve bitki gelişimine katkıda bulunan azotlu gübrenin kaybı artmaktadır. Bir sonraki yıl alınan üründeki verim ve kalite düşmektedir. Bu durum hem ülke hem çiftçi ekonomisine zarar vermektedir." dedi.

Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat döneminin ardından anız yakılmaması için çiftçileri uyardı.

Hasattan kalan artıkların toprağa karışmasıyla verim ve toprak üzerine olumlu etkilerinin yapılan araştırmalarla ortaya konduğunu anlatan Özkan, anız yakan çiftçilerin en fazla zararı topraklarına verdiğini dile getirdi.

Taşpınar, sürdürülebilir tarımsal üretimin en önemli faktörü olan toprak verimliliğini sağlamak için anızların yakılmaması gerektiğini bildirdi.

Anız yakmanın hem ülke hem de çiftçi ekonomisine zarar verdiğini ifade eden Taşpınar, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ilgili maddelerince anız yakanlarla ilgili cezai işlem uygulandığını anımsattı.