FİNANS

Anka, Deniz Kuvvetleri envanterine girdi

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2019 09:17 | Son Güncelleme

Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacak ilk Ankalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi - Ege ve Akdeniz'de keşif gözetleme görevi icra edecek 3 Anka ile güvenlik güçlerinin envanterindeki Anka sayısı 22'ye ulaştı

GÖKSEL YILDIRIM - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyon sahasındaki kabiliyetlerini önemli ölçüde artıran insansız hava araçlarına (İHA) yenileri eklendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ilk Anka İHA sistemi teslimatını gerçekleştirdi.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katılımıyla yapılan kabul testlerinin başarıyla sonuçlanmasıyla Ankalar envantere katıldı. Anka, geçen yıl Ege ve Akdeniz semalarında ilk görev uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.

Elektro optik ve kızılötesi kameralar, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) gibi faydalı yüklere sahip 3 hava aracı ve yer birimlerinden oluşan sistem, gece ve gündüz, kötü hava şartları dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini yerine getirecek.

Sahip olduğu radar sayesinde uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplama yeteneğine sahip olan sistem, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek ve konumlama yapabilecek. Görüntüleme modlarıyla liman, üs bölgesi gibi stratejik hedeflerden istihbarat toplanabilecek. Arama modlarıyla hareketli hedeflerin hızı ve konumları belirlenebilecek.

Ege ve Akdeniz'de keşif gözetleme görevi icra edecek Anka sayısı, bu teslimatla birlikte toplam 22'ye ulaştı. Anka'ların toplam uçuş saati ise 30 bini aştı.

Prototipi 2013'te tamamlanan Anka, 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri envantere girdi. Ankaların konfigürasyonları güvenlik güçlerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendi. Yeni faydalı yüklerle kabiliyetleri artırılan Ankaların, keşif-gözetleme yetenekleri güçlendirilip daha geniş alanı kapsayacak şekilde geliştirildi.

İç güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekatlarda da görev alan Ankalar, karıştırma gibi yoğun harp koşullarında başarıyla kullanıldı.

Ankalar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına da operasyonel destek veriyor.

PARTNERMurat Boz'dan anlamlı hareketMurat Boz'dan anlamlı hareket
Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliğiTürkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği
Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli olduTürkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ANKA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İHA İnsansız Hava Aracı TUSAŞ

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

Atatürk Havalimanı'yla ilgili flaş gelişme

Atatürk Havalimanı'yla ilgili flaş gelişme

'Geçen yılın zam şampiyonu ürünlere talep yok'

'Geçen yılın zam şampiyonu ürünlere talep yok'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık yasak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu

Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu

5 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

5 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

Karnabaharın fiyatı, sofraya gelinceye kadar katlanarak artıyor

Karnabaharın fiyatı, sofraya gelinceye kadar katlanarak artıyor

THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.