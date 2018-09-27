Anka-S ve Hürkuş'un yeni rotası Azerbaycan

Azerbaycan'ı bir pazar olarak görmediklerini, dostluk, müttefiklik ve kardeşlik anlayışı içinde ilişkileri daha ileriye taşıma gayretinde olduklarını belirten Özmen, görüşmelerini de bu yaklaşım üzerinden gerçekleştirdiklerini bildirdi.

TUSAŞ Kurumsal İletişim ve Pazarlama Başkanı Tamer Özmen, AA muhabirine, Azerbaycan ile "iki devlet, tek millet" yaklaşımıyla hareket ettiklerini söyledi.

BAKÜ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yetkilileri, Azerbaycan'ın insansız hava aracı ve eğitim uçağı ihtiyaçlarının Anka-S ve yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş ile karşılanmasına yönelik bir dizi temasta bulundu.

Fuarda, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladıklarını aktaran Özmen, bu kapsamda Azerbaycan'ın temel bilimlere yönelik birikimini, TUSAŞ'ın ürün geliştirme, tasarım, test, pazarlama konularındaki kabiliyetleriyle bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Özmen, hava platformlarına yönelik olarak ise öncelikli olarak Azerbaycan'ın keşif gözetleme ve insansız sistemler ihtiyacına yönelik yaklaşımları olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hava Kuvvetleri Komutanı ve Başbakan ile görüşmeler gerçekleştirdik. Anka'da kazandığımız bilgi ve teknoloji birikimini ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde getirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasına birlikte koyduk. Onlara da bu anlamdaki iyi niyetli yaklaşımımızı ifade ettik, destek vereceklerini söylediler."

Özmen, keşif gözetleme konusundaki öneriyi, görüşme yaptıkları birçok yetkili ve kurumla da paylaştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Böyle bir odaklanma olmadığında konu dağılıyor, gerçekleştiremiyoruz. Azerbaycan'ın uydudan kontrolü karıştırılamaz nitelikte bir insansız sistem ihtiyacını karşılamaya yönelik inşallah ilk adımımızı atacağız. Bu ilk aşamada belki Azerbaycan'da kuracağımız bir son montaj hattı olabilir ama sonrasında birlikte geliştirmeye dönüşebilir. Silahçıları geldi, 'Azerbaycan'da ürettiğimiz sistem, silah ve kameraları entegre edebilir miyiz?' diye sordular. Tabii ki edebiliriz, sonuçta Anka'da milli yazılımımız var, milli projemiz. Bunun avantajından yararlanarak Azerbaycan'daki mevcut sanayiyi maksimum kullanmamızı onlar da arzu ediyorlar, biz de bunu arzu ederiz. Azerbaycan'da insansız hava aracı üretilebilecek bir tesis, kapasite, birikim oluşturabilirsek, bu dostluğumuzu pekiştirir, bizi mutlu eder."