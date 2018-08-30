Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Gerede Tüneli'nin tamamlanmasıyla Ankara'da yaklaşık 9 milyon nüfusun 2060'a kadar olan içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aydın ve beraberindeki kurum yöneticileri Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi kapsamında Işıklı regülatörü, atıksu kollektör hattı ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli Gerede Tüneli'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Aydın, incelemelerin ardından projenin geldiği aşama hakkında bilgi aldı.

Mevlüt Aydın, konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarıdan fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandığına işaret etti.

81 il için İçme Suyu Eylem Planı hazırladıklarını belirten Aydın, "Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040, 2050, 2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz." dedi.

Başkente memba kalitesinde içme suyu sağlamak için Ankara İçme Suyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi'ni uygulamaya koyduklarını anımsatan Aydın, "Gerede Tüneli ile enerji tüketmeden su Çamlıdere Barajı'na iletilecek. Gerede Tüneli'nin tamamlanmasıyla Ankara'da yaklaşık 9 milyon nüfusun 2060'a kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Temin edilen su, su iletim tüneli aracılığıyla Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılacak. Gerede Tüneli, Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli. Bu bakımdan Ankara için son derece önemli bir proje." dedi.

4,5 metre çapındaki Gerede Tüneli'nin uzunluğu 31 bin 592 metreyi buluyor.

