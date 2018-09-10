Ankara iş dünyasından büyüme değerlendirmesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin ikinci çeyrekte gösterdiği yüzde 5,2'lik büyüme performansına ilişkin, "Son dönemde Türkiye ekonomik bir kuşatmayla karşı karşıya kaldı. Yaşadıklarımız, ekonomimizin güçlendirilmesi gereken yönlerini görmemize vesile oldu. Bundan böyle daha çok çalışarak bu alanları tahkim etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 7,3'lük büyümenin ardından gelen yüzde 5,2'lik büyümenin moral verici olduğunu belirtti.

Zincirleme hacim endeksinin alt verilerine bakıldığında tarım, sanayi ve inşaat sektörlerinin bir önceki döneme göre gerileme gösterdiğini ifade eden Baran, hükümetin reel sektöre yönelik destekleriyle Türkiye'nin son yıllarda başarılı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü ve G20 ülkelerini kıskandıracak seviyede başarı sağladığını kaydetti.

Türkiye'nin son dönemde ekonomik bir kuşatmayla karşı karşıya kaldığını belirten Baran, şu değerlendirmelerde bulundu: