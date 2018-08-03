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Ankara iş dünyasının 100 Günlük İcraat Programı değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 20:27 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "100 Günlük İcraat Programı Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi için ilk adımları oluşturacaktır" - ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Başkan Erdoğan'ın yastık altındaki döviz ve altının ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili çağrısını çok önemli buluyorum"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Baran, yazılı açıklamasında, söz konusu programın ekonomi üzerinden oluşturulmaya çalışılan negatif kanaatlerin etkisizleştirilmesi bakımından hayati role sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye’nin gelişimini kalıcı hale getirmesi için yapısal reformlara ihtiyacı vardı. Programda bu reformların gerçekleştirileceği, mali disiplinin korunması, yatırım ve istihdam düzeyinin artırılması için önemli çözümlere yer verileceği görülüyor." ifadesini kullandı.

Baran, kamu işlerinin hızlanması konusundaki kararlılığın iş dünyasının karşılaştığı zorlukların giderilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Programda eğitimden sağlığa, yargıdan ekonomiye tüm alanlarda ihtiyaç duyulan adımların kararlılıkla atılacağı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanlığımıza ve bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın 100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirecekleri 400 proje ile dünyaya Türkiye'nin gücünü gösterecektir. 100 Günlük İcraat Programı Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi için ilk adımları oluşturacaktır."

ASO Başkanı Özdebir'de söz konusu programa ilişkin yazılı değerlendirmesinde, icraatların takvime bağlanmasının ölçülebilirlik açısından önemli olduğunu belirtti.

İcraatların ve faaliyetlerin tek elden denetimi ve takibinin başarıyı getireceğine işaret eden Özdebir, "Üst kurullar aracılığıyla yapılan işlerin takip edilmesini önemli buluyorum. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz." ifadesini kullandı.

Özdebir, imalat sanayi ve yazılım sektörüne yönelik desteklerin önemini vurguladı.

Programda yargıda entegrasyonun sağlanması ve yargılamaların bir takvime bağlanarak hızlandırılmasının ekonomi açısından önemli bir unsur olduğunu belirten Özdebir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başkan Erdoğan'ın yastık altındaki döviz ve altının ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili çağrısını çok önemli buluyorum. Kamuda bir tasarruf döneminin başlaması çok olumlu. Ayrıca 40 milyar liralık kamu kaynağının tek hesaptan yönetilmesi ve takibi beklenen tasarrufu sağlayacaktır."

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