Ankara keçisi tiftiğinin değeri artıyor

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ankara keçisinden elde edilen ve dünya tekstilinde en değerli lif kaynağı olarak görülen tiftiğin Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından açıklanan 2019 yılı fiyatları ilk kez geçen yılki 30 liralık devlet desteğini geçerek, oğlak tiftiğinde 52 lira, anamal tiftiğinde 44 lira oldu.

AA muhabirinin Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden aldığı bilgiye göre, dünya tekstil sektöründe en değerli lif kaynağı olarak görülen tiftiğin değeri giderek yükseliyor.

Birlik Başkanı Hasan Kılınç, AA muhabirine, devlet desteği doğru kullanıldığında başarıyı yakalamanın da mümkün olduğunu söyledi.

Ankara keçisinden elde edilen ve "zengin kumaşı" olarak bilinen moher kumaşının ham madde kaynağı tiftiğin önemine dikkati çeken Kılınç, giyim sektörünün yanı sıra, perdelik, battaniye gibi ev tekstili ürünleri başta olmak üzere, birçok alanda kullanılan tiftiğin hala dünya tekstilinin en değerli ürünü olarak yer aldığını bildirdi.

Kılınç, devlet desteğiyle beraber tiftik alımında üçüncü yılları olduğunu anımsatarak, "3 yıl önce ilk tiftik alımı yaptığımız sırada yetiştiriciler, ürünü devlet desteği fiyatından satmamızın büyük bir başarı olacağını söylemişlerdi. Biz de yetiştiriciden 2019 yılı oğlak tiftiğini 52 liraya, ana mal tiftiği 44 liraya aldık. Bu fiyatla tiftiğin fiyatı ilk defa devlet desteği fiyatını geçmiş oldu." dedi.