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Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor 

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

ANKARA'nın simgelerinden 'Ankara keçisi' diğer adıyla 'tiftik keçisi' üreticileri, hayvan ırkının geleceğinden endişe duyuyor.

Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor 

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın simgelerinden 'Ankara keçisi' diğer adıyla 'tiftik keçisi' üreticileri, hayvan ırkının geleceğinden endişe duyuyor. Kaliteli olduğunda tiftiği kıymetli bir tekstil ürünü olan Ankara keçisinin en çok yetiştiği ilçelerden Ayaş'ta üreticilik yapan Mesut Eroğlu (51), yeterli destek sağlanmadığını bunun yanında, köylerin mahalle olmasından sonra mera ve çoban sorunu yaşamaya başladıklarını söyledi.
Ayaş'ta 2010 yılında 500 hayvan ile tiftik üretimine başlayan Mesut Eroğlu, 2019 yılında hayvan sayısını 5 bine çıkardı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile çalışan Eroğlu, bin 500 hayvanının elit projede olduğunu aktardı. Ürettiği tiftiğin bir bölümünü Irak'a ihraç eden Eroğlu, devlet desteğinin olduğunu; ancak üretimin artması için bunun yeterli olmadığını belirtti. Eroğlu, "1958 yılında 6 milyon hayvandan 3 bin ton tiftik elde ederken, 2019 yılında ise 85 bin hayvandan 150 ton tiftik zor üretiyoruz. Ankara tiftik keçisi şu anda kaybolmaya yüz yüze durumda. Türkiye'de toplam Ankara tiftik keçimiz 85 bin, 90 bin civarında. Bunun 31 bini sadece çiftçilerin elinde ıslah ediliyor. Tiftik keçisi bıçak sırtında, devlet desteklemeyi kestiği anda herhalde takvimlerde mi görürüz, kartpostallarda mı görürüz, inşallah o günleri görmeyiz" diye konuştu.
'MAHALLEDE SAKINARAK HAYVANCILIK YAPIYORUZ'
Tiftik keçisi üretiminin en büyük sorunlarından birisinin çoban, diğerinin de mera sorunu olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bize mera yerleri açılsın. Hayvanlarımızı otlatacak yer bulamıyoruz. Ormanlar olduğu gibi duruyor. Ayaş, Kızılcahamam ve Beypazarı ormanlarında hayvanlarımızı otlatamıyoruz. Kanunla köyleri mahalle yaptılar. Vatandaşın biri bizi şikayet etse kanunun karşısına geçtiğin zaman ben mahallede hayvancılık yapıyorum. Çankaya’nın içinde hayvancılık yapmakla Gençali köyünde hayvancılık yapmak aynı durumda oldu. Her şeyden korkuyoruz, sakınarak üretim yapmaya çalışıyoruz. Kanun karşısına geçtiğimizde zor durumdayız. Bizi savunacak bir kanunumuz yok şuan" diye anlattı.
'TÜRK ÇOBAN BULAMIYORUZ'
Çoban sorununun da çözüme kavuşamadığını ifade eden Eroğlu, "Türk çoban bulamıyoruz, çobanların tamamı yabancı. Beni vatandaşın biri şikayet etti 'Afgan çoban çalıştırıyor' diye, geldi jandarma 16 bin 300 lira ceza yazdı gitti. Bu suçsa devlet bize çoban bulsun. Bunu üretmek, çoğaltmak zor bir şey değil. Çok kısa zaman içinde bunu herkes yapabilir. Ben yaptıysam tüm üreticilerimiz de yapar ve para da kazanır, devlete de katma değer olarak döner. Şu anda devlet önümüzü açarsa çok büyük paralar kazanılabilir; çünkü bunun üstündeki tüyünden para kazanıyoruz" şeklinde konuştu.
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Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor

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