Ankara keçisinin sayısı, son 10 yılda 2,5 kat arttı

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın simgelerinden Ankara keçisinin uygulanan proje ve destekler ile son 10 yılda varlığının 2,5 kat artış gösterdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de toplam varlığının yüzde 75'ini başkentte barındıran Ankara keçisinin popülasyonunun 2008 yılına kadar düşme eğilimi içerisinde olduğu bildirildi. Bu eğilime son vermek ve tiftik üretim ile kalitesini artırmak maksadıyla bakanlığın, Halk Elinde Islah Projesi, Tiftik Desteği ve Anaç Keçi Desteği projelerini uyguladığı kaydedilen açıklamada, "2008’e kadar başkentte 66 bin 459’a kadar düşen Ankara keçisi varlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı proje ve desteklerle 2018 yılı itibariyle iki katın üzerinde artış göstererek 166 bin civarına çıktı. Uygulanan projeler kapsamında son 13 yılda başkentte Ankara keçisine ve tiftiğine yaklaşık 45 milyon TL destek verildi. 2018 yılında, 303 işletmedeki üretilen 164 ton tiftik için kilogram başına 30 lira olmak üzere yaklaşık 5 milyon lira tiftik desteği, Halk Elinde Islah ve Gen Kaynaklarını Koruma ve Geliştirme Projesi kapsamında 63 işletmedeki yaklaşık 44 bin baş hayvan için ise yaklaşık 2,5 milyon lira verildi. Ayrıca, 100 bin baş hayvan için 2,5 milyon lira anaç keçi desteği uygulandı" denildi.

'ANKARA KEÇİSİ KÜLTÜREL MİRAS NİTELİĞİNDE'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, Ankara keçisinin ekonomik değerinin yanı sıra ülke ve başkent açısından önemli bir kültürel miras niteliğinde olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ankara keçisinin en önemli verimi tiftiktir. Dünyada elmas lif olarak kabul görmesiyle de bilinen kıymetli bir üründür. Bu sebeple Ankara keçisi yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak bir dönemin yok olmaya yüz tutan bu değerini layık olduğu noktaya taşımakta kararlıyız. Ankara keçisinden elde edilen ve ekonomik değeri yüksek olan tiftiğin verim ve kalitesini yükselterek, üreticimizin refaha ulaşması için desteklerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz."

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