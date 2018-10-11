Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Ankara her geçen gün daha fazla sanayileşen, daha fazla üreten ve sanayinin başkenti olma yolunda ilerleyen önemli bir üretim merkezi haline geldi." dedi.

Özdebir, Kahramankazan'daki Ankara Lojistik Üssü'nde düzenlenen "Ankara Lojistik Zirvesi"ne katıldı.

Türkiye'de lojistik sektörünün taşımacılık olarak düşünüldüğünü ancak bu algının yavaş yavaş değiştiğini belirten Özdebir, "Lojistik, tedarikten başlayıp, ürünün yerine teslimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bir alandır. Bu alanda hizmetlerin tek elden verilebilmesi sanayiciler açısından çok büyük nimettir. Çünkü hepimizin tek tek yapması gereken işlerin bu alanda uzmanlaşmış firmalarca yapılması hem kaliteyi artırmakta hem de hizmeti daha ekonomik sunmaktadır." diye konuştu.

Özdebir, lojistik sektörünün daha fazla gelişebilmesi için yeni firmaların kurulması ve yeni yatırımların yapılması gerektiğini bildirdi.

Taşımacılığın yüzde 90'dan fazlasının karayoluyla yapıldığına dikkati çeken Özdebir, bu noktada Ankara Lojistik Üssü'nün de başkentin ekonomik olarak gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.