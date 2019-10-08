Ankara-Londra hattında 23 milyar dolarlık "çözüm" arayışı

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA/FİRDEVS YÜKSEL - Türkiye'de faaliyet gösteren İngiliz iş adamlarını temsil eden Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Brexit süreci sonrasında Türkiye ile İngiltere arasındaki ticarette doğabilecek sorunlara karşı her iki ülkenin yetkililerinin çözüm aradığını belirterek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 23 milyar dolar seviyesinde. Bu hacmi kesinlikle korumak ve artırmak istiyoruz. Karşılıklı ticaret hacminde en ufak bir kayıp yaşamak istemiyoruz." dedi.

BCCT'nin Türkiye'deki faaliyetlerini ve Brexit sürecini AA muhabirine değerlendiren Gaunt, Türkiye ve İngiltere arasında her zaman çok güçlü bir ilişki bulunduğunu söyledi.

Son dönemde Brexit'e bağlı olarak bazı belirsizlikler yaşansa da ikili ilişkilerin güçlenerek devam etmesini istediklerini dile getiren Gaunt, İngiltere merkezli yaklaşık 500 şirketin Türkiye'de yatırımları bulunduğunu ifade etti.

Gaunt, bu yatırımların gıda, kimya, sanayi, enerji, kozmetik ve savunma teknolojileri sektörlerinde yoğunlaştığını belirterek, "İngiltere'deki şirketlere Türkiye'nin sadece iç pazarını ve potansiyelini değil, coğrafi konumu sebebiyle bu şirketlerin bölgedeki üssü olabileceğini de anlatıyoruz. Bu yüzden, İngiliz şirketleri Türkiye'yi faaliyetleri için bir merkez olarak görüyor." diye konuştu.