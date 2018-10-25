Ankara-Niğde Otoyolu Projesi için acele kamulaştırma kararı

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi kapsamında Ankara, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara-Niğde Otoyolu Projesi kapsamında Ankara, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir sınırları içinde otoyol güzergahındaki bazı taşınmazların, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

