Ankara-Niğde Otoyolu Projesi için acele kamulaştırma kararı

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi kapsamında Ankara, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara-Niğde Otoyolu Projesi kapsamında Ankara, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir sınırları içinde otoyol güzergahındaki bazı taşınmazların, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
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