Ankara Valisi Vasip Şahin, "Daha önce devletin sırtında olan istihdam görevini, ihracatın artırılması ve refah seviyesinin yükseltilmesi görevini iş insanları olarak sizler aldınız. Devletin temsilcisi olarak bizlere düşen görev de sizlerin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır." dedi.

Şahin, ATO Congresium'da düzenlenen Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şehirlerin gelişmesinde iş insanlarının çok önemli roller üstlendiğini söyledi.

Görev yaptığı her ilde tüccar ve esnafı sık sık ziyaret ettiğini dile getiren Şahin, Ankara'daki tüm iş insanlarına da kapısının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Şahin, iş insanlarının Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında devletin üzerinde olan pek çok sorumlululuğu üstlendiğine işaret ederek, "Daha önce devletin sırtında olan istihdam görevini, ihracatın artırılması ve refah seviyesinin yükseltilmesi görevini iş insanları olarak sizler aldınız. Devletin temsilcisi olarak bizlere düşen görev de sizlerin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır." diye konuştu.