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Ankara Şehir Hastanesi Bilkent açılış için gün sayıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 18:16 | Son Güncelleme

Dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olan, bir milyon 312 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'te çalışmalar son aşamaya geldi - Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel iş birliği projesi olan hastane, 3 bin 810 yatak kapasitesine sahip olacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olan, bir milyon 312 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'te çalışmalar son aşamaya geldi.

CCN Yatırım Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel iş birliği projesi olan ve yatırımı CCN Yatırım Holding tarafından gerçekleştirilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'te çalışmalarda son aşamaya gelindi.

CCN Yatırım Holding tarafından 890 milyon avroluk finansmanı sağlanarak, 2015 yılında finansman sözleşmesi imzalanan hastane, Türkiye'de kamu-özel iş birliği modelinde, kreditör konsorsiyumuyla ve uluslararası standartlarda kredi sözleşmesi imzalanmış en büyük sağlık projesi olma özelliği taşıyor.

Bir sağlık kampüsü şeklinde inşa edilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent, Genel Hastane, Ana Hastane Binası, Kalp ve Damar Hastanesi, Nöroloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 9 ana binadan oluşuyor.

Toplam 3 bin 810 yatak kapasitesi ile dünya sıralamasında üçüncü gelen hastanede, bin 11 poliklinik, 700 yataklı yoğun bakım ünitesi, 131 ameliyathane, 127 yataklı kemoterapi merkezi, 65 tedavi kabininin yer aldığı FTR (fizik tedavi ve rehabilitasyon) merkezi, 38 yataklı diyaliz merkezi ve 10 yataklı iyot tedavi servisi bulunuyor.

Ayrıca en modern teknolojilerle donatılan 7 bin 400 metrekare alan üzerine kurulu laboratuvarlarda ve 17 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu görüntüleme hizmetleri alanlarında aynı anda yüzlerce tıbbi test ve görüntüleme işlemi yapılabilecek.

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'te tüm sağlık hizmetleri devlet hekimleri tarafından verilecek. Herkes en kaliteli, hızlı ve konforlu sağlık hizmetini bugüne kadar olduğu gibi ücretsiz almaya devam edecek.

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