Ankara Şehir Hastanesi Bilkent açılış için gün sayıyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olan, bir milyon 312 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'te çalışmalar son aşamaya geldi.

CCN Yatırım Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel iş birliği projesi olan ve yatırımı CCN Yatırım Holding tarafından gerçekleştirilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'te çalışmalarda son aşamaya gelindi.

CCN Yatırım Holding tarafından 890 milyon avroluk finansmanı sağlanarak, 2015 yılında finansman sözleşmesi imzalanan hastane, Türkiye'de kamu-özel iş birliği modelinde, kreditör konsorsiyumuyla ve uluslararası standartlarda kredi sözleşmesi imzalanmış en büyük sağlık projesi olma özelliği taşıyor.

Bir sağlık kampüsü şeklinde inşa edilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent, Genel Hastane, Ana Hastane Binası, Kalp ve Damar Hastanesi, Nöroloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 9 ana binadan oluşuyor.