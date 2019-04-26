Ankara Üniversitesi Teknokent Kuluçka ve Ar-Ge binası açılış töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 55 ilinde 83 teknoparkın olduğunu belirterek, "44 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda, bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat ve 119 milyar liralık satış gerçekleştirildi." dedi. Bakan Varank, Ankara İnovasyon Haftası kapsamında gerçekleştirilen Ankara Üniversitesi Teknokent Kuluçka ve Ar-Ge binası açılış törenine katıldı. Varank'ın etkinliğin yapıldığı Ankara Üniversite'nin Gölbaşı yerleşkesine gelirken kullandığı makam aracı dikkatleri çekti. Bakan Varank, söz konusu etkinliğe Toyota Corolla'nın hybrid modeliyle geldi. Gençlerle bir arada bulunmayı önemsediğini dile getiren Varank, bilimin ve teknolojinin ideolojisi olmadığını, bu alanlarda atılacak adımların her seviyede sahiplenilmesi ve teşvik edilmesinin önceliklerinden olduğunu söyledi. Türkiye'nin fikir üreten, Ar-Ge yapan ve bunları rekabetçi ürüne dönüştürerek dünyanın her yerine satabilen girişimcilere ihtiyacı olduğunu dile getiren Varank, "Hayallerini ülkemizin geleceği için hayata geçirmeye çalışan, üretken gençler istiyoruz." dedi.

Varank, dönüşümün öncüsü olabilmek için doğru adımların atılması ve üstünlük alanlarının tespit edilerek yeteneklerin geliştirilmesinin önem taşıdığını aktararak, tüm bunları yaparken yerli ve milli kaynaklardan en iyi şekilde istifade edilmesi gerektiğini ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısının gençlerin farkındalığı ve desteğiyle mümkün olabileceğini dile getirdi. - Ar-Ge ekosistemi için yoğun çalışma Teknolojiyi üretmek için güçlü bir Ar-Ge ekosistemine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Varank, bakanlık olarak bu ekosistemi geliştirmek ve beslemek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi. Varank, üniversitelerin bilimsel yetkinliklerini, pratik uygulamalara dönüştürmenin önemine değinerek, akademik bilginin teknoparklarda ticari ürüne dönüştüğünü, parlak fikirlerin kuluçka evrelerini buralarda tamamladığını ve buralarda firmalar arası etkileşimin en verimli şekilde sağlandığını ifade etti. Teknopark firmalarının danışmanlık, ticarileşme, ihracat destekleri, kurumsallaşma ve uluslararası işbirlikleri gibi alanlarında devlet desteklerinden faydalandığını anımsatan Varank, şöyle konuştu:

"2001'de Türkiye'de sadece 2 teknopark vardı. Bugün 55 ilimizde 83 teknoparka sahibiz. Bunların 63'ünde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri aktif biçimde yürütülüyor. Diğerleriyse hızla faaliyete geçmek üzere çalışmalarını tamamlamak üzere. 44 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda, bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat ve 119 milyar liralık satış gerçekleştirildi." - Ankara'nın teknopark başarısı Varank, Ankara'nın teknopark ekosistemi anlamında Türkiye'nin en başarılı şehirlerinin başında geldiğini kaydederek, kentte aktif 7 teknoparkta 18 bin araştırmacının Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Ankara Üniversitesi Teknoparkı'nın ekosistemin en önemli oyuncularından olduğunu ve bakanlık olarak bugünkü tutarla 30 milyon lira hibe verdiklerini aktaran Varank, "Bunu verirken önceliğimiz, ülkemizin kalkınması ve uluslararası arenada layık olduğu yeri almasını sağlayacak işleri teşvik etmekti." dedi. Varank, söz konusu teknoparka verilen desteklerin hedefine ulaştığını dile getirerek, nükleer tıptan biyometrik tanımlamaya, plazma yakma sistemlerinden eğitim teknolojilerine kadar pek çok alanda yenilikçi işlere imza atıldığını anlattı.

- "Desteklerin birbirini tamamlamasını sağlayacağız" Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimlerde ciddi bir sıçrama potansiyeli barındırdığına dikkati çeken Varank, "Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızca sunulan tüm destekleri bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir model üzerinde çalıştık. Fikirden ticarileşmeye kadar olan tüm süreci tek elden takip edip sunduğumuz desteklerin birbirini tamamlamasını sağlayacağız." diye konuştu. Varank, girişimcilik alanında atılan adımların hem KOSGEB hem de TÜBİTAK kanalıyla desteklendiğini hatırlatarak, "TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişimci Programı vasıtasıyla bugüne kadar bin 94 işletmeye 112 milyon lira sermaye desteği sağladık." diye konuştu. Akademik alanda da TÜBİTAK aracılığıyla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli destekler sunduklarına işaret eden Varank, yakın zamanda açıklanan Sanayi Doktora Programıyla savunma sanayi dahil sanayi sektörünün her alanında ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini desteklediklerini kaydetti.