FİNANS

Ankara ve İstanbul'a milli kriptolu telsiz sistemi

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul'da güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması için Milli Kriptolu DMR Telsiz Sistemi kuracak

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul'da güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Kriptolu DMR (Digital Mobile Radio/ Sayısal Mobil Telsiz) Telsiz Sistemi kurulacak.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara ve İstanbul'da il emniyet müdürlüklerinin sayısal, milli kriptolu ve güvenilir telsiz haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere SSB ile son teknolojilere sahip Sayısal Haberleşme Şebekesi Sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu sözleşmeyle Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul'da uçtan uca güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması için Milli Kriptolu DMR Telsiz Sistemi kurulacak.

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla özgün olarak geliştirilen DMR Telsiz Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk fazda 15 ilde hizmete sunuldu. İkinci fazda da 7 il için sözleşme imzalandı. Üçüncü faz olacak Ankara ve İstanbul'da kurulumun tamamlanmasıyla kurum, Türkiye'nin yaklaşık üçte birinde sayısal haberleşme altyapısına sahip olacak.

Kurulacak ASELSAN DMR Geniş Alan Sistemi ile il emniyet müdürlükleri telsiz üzerinden veri hazırlayabilme kabiliyetine sahip olacak. Emniyet birimlerince araç ve personel takibi, veri tabanı sorgulama ve mesajlaşma uygulamalarıyla telsiz-telefon aramaları ve operatör konsolu kullanılacak.

Proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde ASELSAN tarafından geliştirilen "Design Turkey İyi Tasarım" ödüllü, mekanik ve elektronik standartları en küçük boyutlarla karşılanmış sağlam, güvenilir ve kullanımı kolay bir cihaz olan 3700 modeli el telsizinden de yararlanılacak.

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Van'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimiVan'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimi
İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 olduİnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASELSAN Milli Kriptolu DMR (Digital Mobile Radio/ Sayısal Mobil Telsiz) Savunma Sanayii Başkanlığı Sayısal Haberleşme Şebekesi Sözleşmesi

En Çok Okunan Haberler

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

Döviz kuru belirsizliklerine karşı yapay zeka bütçeleme yöntemleri

Bol kazançlı “Alışveriş Maratonu” başlıyor

Bol kazançlı “Alışveriş Maratonu” başlıyor

Van'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimi

Van'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimi

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 oldu

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 oldu

Kredi ve kart borcundan ilk altı ayda 711 bin kişi yasal takibe alındı

Kredi ve kart borcundan ilk altı ayda 711 bin kişi yasal takibe alındı

BMD/Öncel: Perakendeciler kur sebebiyle kira kontratlarını feshetmek istiyorlar

BMD/Öncel: Perakendeciler kur sebebiyle kira kontratlarını feshetmek istiyorlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.