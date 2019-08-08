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Ankara YHT Garı CIP salonu hizmete açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 12:11 | Son Güncelleme

Ankara YHT Garı CIP salonu hizmete açıldı

TCDD Taşımacılık AŞ ile VakıfBank iş birliğiyle Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda CIP salonu hizmete açıldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, VakıfBank ile TCDD Taşımacılık'ın iş birliğiyle hayata geçirilen salonla, YHT ile yolculuk yapan yolculara daha iyi hizmet verebilmenin amaçlandığını söyledi.

Garda yıllık 5,5 milyon yolcuya hizmet verildiğini dile getiren Arıkan, bu yolculardan yaklaşık 500 bininin salondan yararlanacağını tahmin ettiklerini belirtti.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da 2016'da hizmete açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda business yolculara hitap edecek CIP salonunun bugün hizmete açılacağını bildirdi. TCDD olarak her gün bir yeniliğe imza atmaya ve kendilerini tercih eden yolculara daha konforlu seyahat imkanı sağlamaya çaba gösterdiklerini anlatan Uygun, bundan sonra da daha iyi hizmet vermeye çaba göstereceklerini kaydetti.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de banka olarak TCDD ile başlayan iş birliğinin TCDD Taşımacılık'la devam ettiğini belirterek, bugün bu iş birliğini taçlandırmak üzere "VakıfBank CIP Lounge"ı hizmete açtıklarını söyledi.

Yaklaşık 13 bin kilometre demir yolu hattına sahip ülkenin, en uzun hattına sahip ili olan Ankara'da, böylesine kilit bir noktada, birinci sınıf hizmet verecek bu alanı açmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Üstünsalih, salonun işletmesinin TAV tarafından yapılacağını aktardı. Bu alandan VakıfBank Rail&Miles, VakıfBank Platinum, VakıfBank MilPlus, VakıfBank MilPlus Platinum, VakıfBank Private Card ve VakıfBank Platinum Plus kredi kartı sahibi müşterilerin ücretsiz faydalanabileceğini anlatan Üstünsalih, "Para harcayarak sizi zengin yapacak tek şey seyahat etmektir diye güzel bir söz var. Biz de VakıfBank olarak üreticiden sanayiciye, esnaftan KOBİ'ye olduğu gibi, seyahat etmek isteyenlerin de yanındaki güç oluyoruz." diye konuştu.

Üstünsalih, raylı ulaşıma özel Rail&Miles adında kazandıran kartlarıyla 65 bin seyahatsever müşterinin hayaline ortak olduklarını belirterek, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından CIP salonu hizmete açıldı.

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Ali İhsan Uygun erol arıkan TCDD Taşımacılık AŞ Vakıfbank

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