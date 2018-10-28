Ankara YHT Garı iki yılda 10 milyon yolcu ağırladı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim 2016'da açılışını gerçekleştirdiği Ankara YHT Garı'nda bugüne kadar 10 milyon yolcuya hizmet verildi.

AA muhabirinin, Ankara YHT Garı'nın açılış yıl dönümü dolayısıyla derlediği bilgiye göre, TCDD'nin yeni vizyonu ve yükselen değerine uygun olarak planlanan ve 29 Ekim 2016'da hizmete açılan Ankara YHT Garı, iki yılı geride bıraktı.

Mimarisi ve sosyal donatılarıyla başkent Ankara'ya yeni bir kimlik ve prestij kazandıran eserler arasında yerini alan Ankara YHT Garı, TCDD'nin ilk defa uyguladığı yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi.

Ticari alanlar, kapalı ve açık otopark, cafe-restoran, iş ofisleri, çok maksatlı salonlar, mescit, ilk yardım ve güvenlik birimleri ile otel gibi sosyal ve kültürel donatıları bulunan Ankara YHT Garı, sadece yolcuların değil, Ankaralılar için de yeni bir yaşam merkezi oldu.

Yüksek hızlı demiryolu ağı başta olmak üzere banliyö ve diğer şehir içi raylı sistemlerle entegre olan Ankara YHT Garı, kolay erişilebilir ve her yere eşit mesafede bulunması nedeniyle sosyal ve kültürel etkinlikler için de tercih edilen mekanların başında geliyor.