Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Türkiye'nin ilk LEED-GOLD sertifikalı istasyonu oldu

İSTANBUL (AA) - Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Amerikan Yeşil Binalar Derneği (USGBC) tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli yeşil bina sertifikasyonu olan LEED-GOLD sertifikasını aldı.

Limak Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında tasarımına başlanan ve LEED GOLD sertifikası hedefi ile yola çıkılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi; tasarım, inşaat ve devreye alma aşamalarında LEED sertifikasının birçok farklı gerekliliklerini sağlayarak, LEED-CS (Çekirdek ve Kabuk) kategorisinde GOLD derecesi almaya hak kazandı ve Türkiye'nin LEED sertifikalı ilk tren istasyonu oldu.

Proje aynı zamanda 2019 itibarı ile Türkiye'nin, Avrupa'da en fazla LEED sertifikalı binalar istatistiğinde 1 numaraya yükselmesine de katkıda bulundu.

TCDD'nin düzenlemiş olduğu ihale sonucu, Cengiz, Limak ve Kolin şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum tarafından Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ve halen işletmesi devam eden projede tren garının yanı sıra 134 odalı bir otel, 164 mağazadan oluşan bir AVM ve 4.500 metrekare ofis alanı bulunuyor. Günlük 50 bin yolcuya hizmet verme kapasitesine sahip olan garda 6 adet peron ve 26 adet bilet gişesi yer alıyor.