Ankara'da bir raylı sistem hattının yapımı Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi

İstanbul, 22 Haziran (DHA) - Ankara Keçören-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kesimi yapım işi, Ulaştırma Bakanlığı'nca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, söz konusu metro hattının inşası için gerekli iş ve işlemler için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkili olacak.
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