Ankara'da halkalanan kuş İsrail'de ortaya çıktı

Kuş üzerinde gerekli ölçümleri yapan İsrailli bilim insanları göçüne devam edebilmesi için karabaşlı ötleğeni tekrar doğaya bıraktı. Yaşanan bu gelişme, kuş halkalama istasyonlarında yapılan çalışmaların, kuş türlerinin gözlemi ve takibi açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

AA muhabirinin DKMP Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de bulunan kuşları tanımak ve hareketlerini takip etmek üzere ülke genelindeki 4 halkalama istasyonunda çalışmalar devam ediyor.

ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) geçen yıl Eymir'de halkalandıktan sonra doğaya bırakılan karabaşlı ötleğene, 228 gün sonra İsrail Einot Tzokim Tabiatı Koruma Alanı'nda rastlandı.

Türkiye'de halen 5 kuş halkalama istasyonu bulunuyor. Bunlardan Samsun'daki Cernek, Iğdır'daki Aras, Ankara'daki Eymir ve Antalya'daki Boğazkent istasyonları aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ülkede geçen yıl gerçekleştirilen çalışmalar sonucu toplam 163 türden 20 bin 145 kuş halkalandı.

DKMP yetkilileri, kuş halkalama çalışmalarına ilkbahar döneminde de devam edildiğini ve sadece Eymir İstasyonu'nda 49 türden 521 kuşun halkalanarak doğaya bırakıldığını bildirdi.

- Vericiyle takip de yapılıyor

Halkalama çalışmalarının yanı sıra, Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan türlerden şah kartal, turna, tepeli pelikan ve toy kuşları uydu vericileriyle de takip ediliyor.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafya ve habitatı dolayısıyla birçok kuş türünün yaşam alanı ve göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle kuşları tanımak ve hareketlerini takip etmek, türlerin devamlılığı bakımından önem taşıyor.

Halkalama çalışmaları, kuşun yakalanması, tür, yaş ve cinsiyet gibi bilgilerinin kayıt edildikten sonra, lastik çemberlerin bacaklarına takılmasıyla yapılıyor.

