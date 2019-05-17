FİNANS

Ankara'da halkalanan kuş İsrail'de ortaya çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Eymir'de geçen yıl halkalandıktan sonra doğaya bırakılan karabaşlı ötleğen, 228 gün sonra İsrail'deki Einot Tzokim Tabiatı Koruma Alanı'nda görüldü

ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) geçen yıl Eymir'de halkalandıktan sonra doğaya bırakılan karabaşlı ötleğene, 228 gün sonra İsrail Einot Tzokim Tabiatı Koruma Alanı'nda rastlandı.

AA muhabirinin DKMP Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de bulunan kuşları tanımak ve hareketlerini takip etmek üzere ülke genelindeki 4 halkalama istasyonunda çalışmalar devam ediyor.

Türlerin devamlılığı bakımından önem taşıyan halkalama çalışmaları kapsamında Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hizmete açılan Ankara Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda halkalanan kuş, 955 kilometre uzaklıktaki İsrail'de görüldü.

Geçen yıl 28 Eylül'de Eymir'de halkalanan ve adından tabiata bırakılan karabaşlı ötleğen, 228 gün sonra İsrail'in Einot Tzokim Tabiatı Koruma Alanı'nda halkalama çalışması yapan bilim insanlarının kurduğu ağa takıldı.

- Tekrar doğaya bırakıldı

Kuş üzerinde gerekli ölçümleri yapan İsrailli bilim insanları göçüne devam edebilmesi için karabaşlı ötleğeni tekrar doğaya bıraktı. Yaşanan bu gelişme, kuş halkalama istasyonlarında yapılan çalışmaların, kuş türlerinin gözlemi ve takibi açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye'de halen 5 kuş halkalama istasyonu bulunuyor. Bunlardan Samsun'daki Cernek, Iğdır'daki Aras, Ankara'daki Eymir ve Antalya'daki Boğazkent istasyonları aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ülkede geçen yıl gerçekleştirilen çalışmalar sonucu toplam 163 türden 20 bin 145 kuş halkalandı.

DKMP yetkilileri, kuş halkalama çalışmalarına ilkbahar döneminde de devam edildiğini ve sadece Eymir İstasyonu'nda 49 türden 521 kuşun halkalanarak doğaya bırakıldığını bildirdi.

- Vericiyle takip de yapılıyor

Halkalama çalışmalarının yanı sıra, Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan türlerden şah kartal, turna, tepeli pelikan ve toy kuşları uydu vericileriyle de takip ediliyor.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafya ve habitatı dolayısıyla birçok kuş türünün yaşam alanı ve göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle kuşları tanımak ve hareketlerini takip etmek, türlerin devamlılığı bakımından önem taşıyor.

Halkalama çalışmaları, kuşun yakalanması, tür, yaş ve cinsiyet gibi bilgilerinin kayıt edildikten sonra, lastik çemberlerin bacaklarına takılmasıyla yapılıyor.

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