FİNANS

Ankara'da simide zam

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın: - "Bu şartlar altında esnafımızın daha fazla mağdur olmaması adına, üzülerek söylüyorum, Ankara simidine zam yapmak mecburiyetinde kaldık"

Ankara'da yaklaşık 2 yıldır 1,25 lira olan 100 gram simidin liste fiyatı 1,50 liraya çıkarıldı.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, simit üreticilerinin ham madde fiyatlarındaki artışa dayanamadığını söyledi.

Susamın kilogram fiyatının geçen yıla göre yüzde 125 artarak 19 liraya yükseldiğini aktaran Yalçın, un, doğalgaz, elektrik, kira ve personel giderlerinde de artış olduğunu ifade etti. Yalçın, "Bu şartlar altında esnafımızın daha fazla mağdur olmaması adına, üzülerek söylüyorum, Ankara simidine zam yapmak mecburiyetinde kaldık. Ankara halkından üzülerek yaptığımız bu zamdan dolayı esnafımız adına özür dileriz. Gelinen noktada elimizden bir şey gelmemektedir." diye konuştu.

Yalçın, gramajı düşük simitleri daha uygun fiyattan piyasaya sürmemeleri konusunda esnafı uyardı.

PARTNERHer gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!Her gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!
80 bin liranın altında araba bulmak zor80 bin liranın altında araba bulmak zor
Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyorTürkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Yalçın Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Ankara Simidi simit zam

En Çok Okunan Haberler

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Bu sene öğrenci yurtlarında zam yok

Bu sene öğrenci yurtlarında zam yok

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
80 bin liranın altında araba bulmak zor

80 bin liranın altında araba bulmak zor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.