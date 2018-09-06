Ankara'da simide zam

Ankara'da yaklaşık 2 yıldır 1,25 lira olan 100 gram simidin liste fiyatı 1,50 liraya çıkarıldı.
Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, simit üreticilerinin ham madde fiyatlarındaki artışa dayanamadığını söyledi.
Susamın kilogram fiyatının geçen yıla göre yüzde 125 artarak 19 liraya yükseldiğini aktaran Yalçın, un, doğalgaz, elektrik, kira ve personel giderlerinde de artış olduğunu ifade etti. Yalçın, "Bu şartlar altında esnafımızın daha fazla mağdur olmaması adına, üzülerek söylüyorum, Ankara simidine zam yapmak mecburiyetinde kaldık. Ankara halkından üzülerek yaptığımız bu zamdan dolayı esnafımız adına özür dileriz. Gelinen noktada elimizden bir şey gelmemektedir." diye konuştu.
Yalçın, gramajı düşük simitleri daha uygun fiyattan piyasaya sürmemeleri konusunda esnafı uyardı.
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