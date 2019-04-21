Ankara'dan Bakü'ye doğrudan uçuş heyecanı

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yarın başlayacak doğrudan uçuşların iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da büyüteceğini ve geliştireceğini söyledi.

Baran, Bakü ve diğer yurt dışı rotalara Ankara'dan doğrudan uçuşlar hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Doğrudan uçuş yapılan rotalara Bakü'nün de eklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye başlatılan doğrudan uçuşlar, inanıyorum ki iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da büyütecek, geliştirecektir." diye konuştu.

Baran, ATO olarak destek amacıyla Bakü'ye gerçekleştirilecek ilk uçuşa katılacaklarını belirtti.

- "Doluluk oranları azalmamalı"

Daha önce Berlin, Paris, Viyana, Frankfurt, Cidde, Medine, Moskova, Londra, Roma ve Tiflis hatlarının açıldığını anımsatan Baran, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların sayısını artırmak istediklerini söyledi.

Baran, yurt dışına doğrudan uçuşlara sahip çıkmaları için Başkentlilere çağrıda bulunarak, "Yeni hatların eklenmesi talebimizin yerine getirilmesi için doluluk oranlarının azalmaması gerekiyor. Ankara'nın tanıtımına direkt uçuşlarla katkı sağlayarak sağlık turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.