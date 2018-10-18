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Ankara'dan Kırgızistan'a doğrudan uçuş hazırlığı

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 15:00 | Son Güncelleme

Türkiye ile Kırgızistan arasında haftalık uçuş sayısına 18 frekans ilave edilmesini, Ankara'dan Bişkek'e uçuşların başlatılmasını ve 7 turistik şehirden Kırgızistan'a havayolu bağlantısı kurulmasını içeren anlaşma imzalandı

Türkiye ile Kırgızistan arasında haftalık uçuş sayısına 18 frekans ilave edilmesini, Ankara'dan Bişkek'e uçuşların başlatılmasını ve 7 turistik şehirden Kırgızistan'a havayolu bağlantısı kurulmasını içeren anlaşmaya imza atıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye ile Kırgızistan arasında 16-17 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilen ikili sivil havacılık müzakereleri kapsamında, bakanlıklar düzeyinde "İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile sivil havacılık otoriteleri düzeyinde mevcut uçuş haklarını revize eden yeni bir mutabakat zaptının imzalandığı belirtildi.

Görüşmelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında yaptığı Kırgızistan ziyaretinde ülkeler arasında belirlenen iş birliği yol haritası ve 4. Türkiye-Kırgızistan İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, temaslar sırasında hava ulaştırma ilişkileri, sivil havacılık alanındaki mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi ve profesyonel havacılık personelleri için eğitim verilmesi konularının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Kırgızistan Ulaştırma ve Yollar Bakan Yardımcısı Zhenishbek Nogoibaev tarafından hava ulaştırma ve sivil havacılık alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve devamını sağlayacak mutabakat zaptının imzalandığı kaydedildi.

- Ankara-Bişkek hattında doğrudan uçuş

Ayrıca, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ve Kırgız Sivil Havacılık Kurumu Başkan Yardımcısı Bakyt Dzhunushaliev tarafından imzalanan anlaşmayla da iki ülke arasındaki haftalık uçuş sayısına 18 frekans daha eklenerek 31'den 49'a çıkarıldığı belirtilen açıklamada, Ankara ve Bişkek arasında uçuş gerçekleştirilmesi konusunda da mutabakatın sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada, mutabakat zaptıyla Türkiye'nin turistik bölgelerinden Kırgızistan'a uçak seferlerinin yapılabilmesinin karara bağlandığı ifade edildi. Bu çerçevede, Antalya, Alanya, Dalaman, Bodrum, Samsun, Kapadokya ve Gaziantep'ten Bişkek'e kısıtlama olmaksızın tarifeli seferler gerçekleştirilmesine olanak tanındığı bildirildi.

Kırgızistan heyetinin İstanbul Yeni Havalimanı'na ziyarette bulunarak, proje için Türkiye'yi tebrik ettiği de belirtildi.

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ankara Kırgızistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ucus

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