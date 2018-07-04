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Ankara'dan Londra, Amsterdam, Zürih ve Köln'e direkt sefer

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 10:44 | Son Güncelleme

SunExpress Havayolları'nın Londra, Amsterdam, Zürih ve Köln'e direkt seferleri başladı - Esenboğa Havalimanı'ndan Londra'ya salı ve pazar, Amsterdam'a cuma, Zürih'e çarşamba ve Köln'e cumartesi günleri olmak üzere karşılıklı direkt uçuş gerçekleştirilecek

SunExpress Havayolları tarafından Londra, Amsterdam, Zürih ve Köln'e direkt seferler başlatıldı.

TAV Esenboğa Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, SunExpress Havayolları, TAV Havalimanları'nın işlettiği Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği dış hat direkt seferlerinin sayısını artırdı. SunExpress Havayolları temmuz ayından itibaren Londra, Amsterdam, Zürih ve Köln'e direkt seferler gerçekleştirecek.

SunExpress Havayolları, Esenboğa Havalimanı'ndan Londra'ya salı ve pazar, Amsterdam'a cuma, Zürih'e çarşamba ve Köln'e cumartesi günleri olmak üzere karşılıklı direkt uçuş gerçekleştirecek.

- "Yolcularımıza direkt uçuş rahatlığını sunmaya devam edeceğiz"

TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer, hizmet kalitesini sürekli yükselttikleri Esenboğa Havalimanı'nda yolcu trafiğinin her geçen yıl daha da arttığını belirterek, Esenboğa Havalimanı'ndan, yurt içinde 35 ve yurt dışında 20 ülkede 34 destinasyona direkt uçuşlarla bağlanıldığını ifade etti.

Sunexpress Havayolları'nın yurt dışında dört noktaya direkt başlayan seferlerinden memnuniyet duyduklarına dikkati çeken Demirer, "TAV Esenboğa olarak uçuş ağımıza yeni destinasyonlar ekleyerek yolcularımıza direkt uçuş rahatlığını sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Esenboğa Havalimanı Nuray Demirer TAV yurt dışına direk seferler

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