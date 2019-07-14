Ankaralı turizmcilerden Mansur Yavaş'a ziyaret

ATİD'den yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Birol Akman ve beraberindeki heyet, Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, öncelikli olarak Ankara'nın bir tanıtım filmine ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Akman, "Ankara'nın 24 saat yaşayan bir şehir olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankaralı turizmciler olarak, kentin marka bilinirliliğini artırıcı çalışmalar beklediklerine işaret eden Akman, kentin turizminin gelişmesi için hep birlikte çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti. Bugüne kadar katıldıkları yurt içi ve dışı turizm fuarlarında Ankara’yı sadece ATİD’in temsil ettiğine değinen Akman, bu konuda da belediyeden destek beklediklerini belirtti.

Ankara'da uluslararası bir festival düzenlenmesinin Başkent’in tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Akman, diğer illerde de "Başkent Günleri" düzenlenerek kentin turizm potansiyelinin birebir anlatılabileceğine dikkati çekti. Kale ve çevresinin restorasyon işlemlerine hız verilmesi gerektiğinin önemli olduğunu belirten Akman, şunları kaydetti: