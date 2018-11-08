FİNANS

Ankara'nın fuar alanı 2019'da tamamlanacak

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 13:59 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "ATO olarak Ankara'yı kongre ve fuar turizminde ileri taşımak istiyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "ATO olarak Ankara'yı kongre ve fuar turizminde ileri taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Ankara'nın ilk uluslararası fuar alanının inşaatında incelemelerde bulundu, gelinen aşamaya ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Hafriyat çalışmalarının tamamlandığını belirten yetkililer, temel betonlarının dökülmeye başlandığını, çalışmaların belirlenen takvime göre hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fuar alanı çalışmalarını yakından takip ettiğine dikkati çekerek, yatırımın tamamlanmasıyla Akyurt Fuar Alanı'nın Ankara'nın turizmine ve ticari hayatına canlılık kazandıracağını kaydetti.

Fuar alanının, üreticinin dünya pazarlarına kolaylıkla ulaşmasını ve yenilikleri takip ederek ticaretini artırmasını sağlayacağını belirten Baran, "ATO olarak Ankara'yı kongre ve fuar turizminde ileri taşımak istiyoruz. Bu yatırımın Ankara için önemini çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

- Akyurt Fuar Alanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ATO, Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Akyurt Belediyesi ortaklığındaki Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi AŞ'nin açtığı ihaleyle inşaatına başlanan fuar alanının, planlandığı gibi 2019 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akyurt Fuar alanı Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi AŞ ATO

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