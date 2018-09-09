"Ankara’nın turizm potansiyelini artırmak için çalışıyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkentin turizm potansiyelini artırmak için çalıştıklarını belirterek, Ankara'nın, Beypazarı gibi yöresel zenginliklere sahip ilçeleriyle birlikte bir turizm paketi halinde yurt dışında tanıtılabileceğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran, 24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali'nin resmi açılış programına katılarak bir konuşma yaptı.

Sodası, kurusu, baklavası, havucu ve diğer ürünleriyle Beypazarı'nın yöresel zenginliklere sahip bir ilçe olduğunu belirten Baran, ilçenin, yerel yöneticiler ve halkın bir araya gelmesiyle başarılı şekilde tanıtıldığına dikkati çekti.

Baran, başkentin turizm potansiyelini artırmak için çalıştıklarına değinerek, Ankara'nın, Beypazarı gibi yöresel zenginliklere sahip ilçeleriyle birlikte bir turizm paketi halinde yurt dışında tanıtılabileceğine işaret etti.

Ankara'nın ilçeleriyle birlikte gelişim içinde olduğunu aktaran Baran, şunları kaydetti:

"Eskiden memur şehri olarak ifade edilen Ankara artık bir sanayi şehri, çok yakında da bir turizm şehri olacak. Bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şehrimiz sağlık, kongre ve termal turizm için çok uygun. Sahip olduğu zenginliklere turistiler için kolaylaştırıcı unsurlar ekleyerek ve tanıtımını yaparak başkenti yılın dört mevsimi turist çeken bir şehir haline getirebiliriz."

