Anket - Amerikalılar'ın yüzde 11’i Bitcoin’e yatırım yaptı

Gonca Yağcı / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - ABD’de Blockchain Capital adına The Harris Poll anket şirketinin düzenlediği anketin sonuçlarına göre, Amerikalılar'ın yüzde 11 Bitcoin’e yatırımı yapıyor.

2 bin 29 Amerikalı ile yapılan anket sonuçlarına göre, Bitcoin gibi kripto paralar hakkında en fazla bilgi sahibi olanlar gençler oldu.

18-34 yaş aralığındaki yaş grubunun yüzde 90’ın Bitcoin’i duyduğu ve hakkında bilgi sahibi olduğu yanıtını verdi.

Ancak anket sonuçlarına göre, yaş söz konusu olmadığında bile Amerikalıların bir çoğu Bitcoin’inden haberdar.

ABD’de Ekim 2017 yılında yapılan anket ile karşılaştırıldığında Bitcoin’in duyanların sayısı yüzde 77’den yüzde 89’a yükseldi.

Bitcoin’e gelecekteki güven ise oldukça düşük oranda gerçekleşti. Katılımcıların yalnızca yarısından az bir oranı, Bitcoin’in önümüzdeki 10 yıl içinde günlük hayatta kullanım içinde olacağına inandığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 27’si de önümüzdeki beş yıl içinde Bitcoin satın alabilecekleri yanıtını verdi.

Anketteki yeni sorulardan biri de katılımcıların Bitcoin sahibi olup olmadıkları oldu. Buna göre yüzde 11 dolayında katılımcı Bitcoin satın aldıklarını belirtti.

Katılımcıların yatırım seçeneği konusundaki yanıtları ise değişken oldu. Yüzde 88 oranındaki katılımcı altına yatırımı Bitcoin’e tercih edeceğini söylerken yüzde 79’u da devlet tahvilleri seçebileceği yanıtını verdi. Katılımcıların yaklaşık dörtte biri de hisse senedi, emlak, altın veya devlet tahvilleri yatırımı yerine Bitcoin’i tercih edeceğini söyledi.

