FİNANS

Anket - Yatırımcılar "durgunluk/piyasada çöküş"ten endişeli

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

Allianz Life’ın çeyreklik piyasa algısı anketinin sonuçlarına göre, yatırımcılar piyasalardaki oynaklığın ekonomide "durgunluk" ya da piyasalarda "çöküşe" neden olacağı endişesini taşıyorlar.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - Allianz Life’ın çeyreklik piyasa algısı anketinin sonuçlarına göre, yatırımcılar piyasalardaki oynaklığın ekonomide "durgunluk" ya da piyasalarda "çöküşe" neden olacağı endişesini taşıyorlar.
Allianz Life’ın 18 yaşını geçmiş 1,006 kişi ile Mayıs ayında gerçekleştirdiği ankette katılımcıların neredeyse yarısının, 2018 yılının son çeyreği ve 2019 yılının ilk çeyreği verileri ışığında büyük bir ekonomik gerileme ihtimalini göz önünde bulundurduğu ve varlıklarını korumak için çeşitli yollar aradığı belirtildi.
Allianz Life Gelişmiş Piyasalar Başkan Yardımcısı Kelly LaVinge, uzun süredir iyi piyasa koşullarında iş yaptıklarını ancak "oynaklığın endişe verici olduğunu" söyledi.
Anketin değerlendirme raporunda, ABD’nin 10 yıldır devam eden ekonomik büyümesinin sonlanmasında tüketici hassasiyetinin uzun vadede etkili olabileceği belirtildi.
ABD ve Çin arasında ticaret savaşı ile ilgili "olumsuz haberlerin piyasalarda aşağı yönlü" harekete, "olumlu haberlerin ise yükselişe" işaret ettiği belirtilirken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Temmuz ayındaki toplantısının mevcut durumu olumsuz etkilemesi durumunda, tüm varlık sınıflarını etkileyeceği vurgulandı.
Anket sonuçlarının değerlendirmesinde, yatırımcıların hem hisse senetlerinde hem de devlet tahvillerinde görülen yükselişin bir kırbaç etkisi oluşturmasından endişe ettikleri belirtildi.
Bu durumun hem hisse senetlerini hem de tahvilleri etkileyebileceğini söyleyen yatırım şirketi Unigestion Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier Marciot, olası bir ekonomik gerilemenin aynı anda iki yatırım aracını da etkileyeceğini ve buy durumda yatırımcıların varlıklarını korumasını zorlaşacağını belirtti.
Düşük maliyetle borçalanıp getirisi yüksek varlıklara yatırım yapmak için uygun bir zaman olduğunu söyleyen Marciot, "Orta vadede ölçülü olmalıyız" dedi.
Alilanz’ın anketi ayrıca, ekonomik durumdan en çok endişeli olan kesimin, emklilik yaşı gelen 1946 ve 1964 yılları arasında doğan nesil olduğunu , en az endişeli olan kesimin ise, piyasalardaki olası bir çöküşün olumsuz etkilerininden kurtulmak için zamanı olacak olan genç yatırımcılar olduğunu gösterdi.

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