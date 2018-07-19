Anket: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88’e yükseldi (2)

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Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran’daki yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.

Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği Beklenti Anketi Temmuz sonuçlarına göre;

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi

Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 4.78 liradan 5.06 liraya yükseldi

Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.

Temmuz TÜFE beklentisi yüzde 0.69’dan yüzde 0.83’e yükseldi

Ağustos TÜFE beklentisi yüzde 0.54’ten yüzde 0.59’a yükseldi

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10.47’den yüzde 11.07’ye yükseldi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9.18’den yüzde 9.54’e yükseldi

2019 cari açık beklentisi 50.6 milyar dolardan 50.3 milyar dolara geriledi.

2019 büyüme beklentisi yüzde 4.1’den yüzde 4.0’a geriledi.

24 Temmuz’da gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde faiz beklentileri ise şöyle değişti;