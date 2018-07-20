Anlaşmalı organik tarımla üreticinin yüzü güldü

ORHAN YOLDAŞ - "Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, anlaşmalı organik tarıma yönelen kayısı üreticileri hem pazar sıkıntısı çekmiyor hem de kaliteli ürün elde ederek daha yüksek fiyata satıyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonuna sahip Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini buradan sağlıyor. Anlaşmalı organik tarım yapan çiftçiler ise pazar sıkıntısı yaşamadan ürünlerini yüksek fiyata satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bazı üreticilerin şirketlerle anlaşarak organik tarım yaptığını, bazılarının ise Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin koordinesinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Organik tarımın kentte son yıllarda yaygınlaşmaya başladığına işaret eden Solmaz, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıtlı bin 65 çiftçi var, bunlar 9 bin dekarda organik tarım yapıyor. Yeşilyurt ilçesinde ise organik tarım yapan 153 üretici bulunuyor. İhracatçı firmalarla anlaşarak organik tarım yapan üreticiler de var, bu üreticilerin sayısı kesin olarak bilinmiyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıtlı organik tarım üreticileri, kendi çabalarıyla ürünlerini pazarlıyor. Ancak, şirketlerle çalışanlar bu konuda pazar sıkıntısı çekmiyor."