FİNANS

Anlaşmasız ayrılığın İngiltere'de konut fiyatlarını düşürmesi bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

KMPG, İngiltere'nin AB'den 31 Ekim'de anlaşmasız ayrılması halinde ülkedeki konut fiyatlarının gelecek yıl yüzde 6,2 düşmesinin beklendiğini açıkladı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız olarak ayrılması halinde ülkedeki konut fiyatlarının gelecek yıl yüzde 6,2 düşmesinin beklendiği belirtildi.

Merkezi İsviçre'de bulunan finansal hizmetler şirketi KMPG'den yapılan açıklamada, anlaşmasız ayrılığın İngiltere'deki konut fiyatlarına etkisine yer verildi.

Açıklamada, İngiltere'nin AB'den 31 Ekim'de anlaşmasız şekilde ayrılması halinde konut fiyatlarının gelecek yıl yüzde 6,2 azalmasının beklendiği belirtilerek, uzun dönemde konut fiyatlarının toplamda yüzde 10-20 seviyesinde düşüş kaydedebileceği bildirildi.

İngiltere ve AB arasında anlaşmaya varılması halinde fiyatların yüzde 1,3 artmasının öngörüldüğüne yer verilen açıklamada, "İnşaat firmalarının bozulan ekonomik görünüm nedeniyle piyasaya daha az konut sağlaması bekleniyor." denildi.

Açıklamada, İngiltere ve AB arasında anlaşmaya varılmaması halinde gelecek yıl konut fiyatlarında en büyük düşüşün yüzde 7,5 ile Kuzey İrlanda'da, yüzde 7 ile de başkent Londra'da kaydedilmesinin beklendiği belirtildi.

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anlaşmasız ayrılık ingiltere konut Londra

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