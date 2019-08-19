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Anlaşmasız ayrılığın İskoçya’ya yıllık maliyeti 14 milyar sterlin

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 13:53 | Son Güncelleme

Britanya Endüstri Konfederasyonu Başkanı Carolyn Fairbairn: - "İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılması İskoçya’daki işletmelerin faaliyetlerini büyük riske sokacak ve bu şirketlere yıllık maliyeti yaklaşık 14 milyar sterlini bulacak" - "Şimdiden İskoç şirketlerle iş yapan Avrupalı müşterilerin anlaşmalarını iptal ettiğini görüyoruz"

LONDRA (AA) - Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) Başkanı Carolyn Fairbairn, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının İskoçya’ya yıllık maliyetinin yaklaşık 14 milyar sterlin olacağını belirtti.

BBC Radyo’suna açıklamalarda bulunan, Fairbairn, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının İskoçya’daki işletmelerin faaliyetlerini büyük riske sokacağını belirtti. Fairbairn, anlaşmasız ayrılığın İskoçya’ya yıllık maliyetinin ise yaklaşık 14 milyar sterlin olacağını söyledi.

Fairbairn, “Brexit’te anlaşmasız ayrılık konusunda son derece endişeliyiz. İngiliz hükümetinin bir numaralı önceliğinin anlaşmayla birlikten ayrılmak olması gerektiğini düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

AB ile iş yapan İskoç şirketlerin son derece tedirgin olduğunun altını çizen Fairbairn, “Şimdiden İskoç şirketlerle iş yapan Avrupalı müşterilerin anlaşmalarını iptal ettiğini görüyoruz. ‘Sizinle şu anda iş yapmak çok karmaşık ve riskli. Avrupalı tedarikçi bulacağız’ diyorlar.” şeklinde konuştu.

Fairbairn, “İskoçya’da tam zamanlı imalat, ekonomi için son derece önemli. Bu konuda ciddi endişe var. Zaten bu yüzden Brexit’in ekonomi üzerindeki etkilerini görebiliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Sunday Times gazetesi, dün İngiliz hükümetinin son bir ay içinde hazırladığı anlaşmasız Brexit senaryosunu yayımlamıştı.

Bu senaryoya göre, ülke anlaşmasız ayrılık durumunda petrol, gıda ve ilaç kriziyle karşı karşıya kalması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
anlaşmasız ayrılık CBI

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