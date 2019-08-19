LONDRA (AA) - İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılık halinde AB vatandaşlarının ülkede serbest yaşama ve çalışma hakkının sonlandırılacağını bildirdi.

BBC'nin başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İngiltere, AB'den 31 Ekim'de anlaşmasız ayrılırsa AB vatandaşlarına ülkede yaşama ve çalışma imkanı veren "serbest dolaşım" hakkı sona erecek.

İngiltere'nin, Avustralya'daki gibi ihtiyaç duyulan becerilerin puanlanacağı bir sisteme göre göçmen alımı yapacağı tahmin ediliyor.

İngiliz parlamentosunda üç kez reddedilen, eski Başbakan Theresa May'in AB ile mutabık kaldığı anlaşmaya göre, İngiltere'nin birlikten çıkışının ardından iki yıllık geçiş süreci boyunca serbest dolaşımın devam etmesi öngörülüyordu.

İngiltere'de halihazırda yaklaşık 3,2 milyon AB vatandaşı ikamet ediyor.

Sunday Times gazetesi, dün İngiliz hükümetinin son bir ay içinde hazırladığı anlaşmasız Brexit senaryosunu yayımlamıştı.

Haberde, İngiliz hükümetinin basına sızan anlaşmasız Brexit senaryosuyla ülkenin petrol, gıda ve ilaç kriziyle karşı karşıya kalacağı ortaya konmuştu.