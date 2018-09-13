FİNANS

Anlaşmasız Brexit İngiliz ekonomisine zarar verir

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 14:12 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılmasına ilişkin olasılığın son aylarda yükseldiğini bildirerek böyle bir senaryonun gerçekleşmesinin İngiliz ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulundu

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmaksızın ayrılmasının İngiltere ekonomisine zarar vereceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılmasına ilişkin olasılığın son aylarda yükseldiği, böyle bir senaryonun gerçekleşmesinin İngiliz ekonomisine zarar verebileceği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılmasının İngiltere’de farklı sektörlerdeki borçlanıcılar için de kredi negatif unsur olarak görüldüğü belirtildi.

Moody's açıklamasında İngiltere’nin AB’den anlaşma olmaksızın ayrılmasının İngiltere’nin mali, ekonomik ve kurumsal gücüne zarar verebileceği, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda İngiliz sterlininde sert değer kayıplarının yaşanabileceği, geçici olsa da enflasyonun yükselebileceği, reel gelirler üzerinde baskının oluşabileceği belirtildi.

Bunun sonucu olarak İngiltere’de hane halkı harcamalarının azalabileceği, büyümenin hız kesebileceği, resesyona girme riskinin artabileceği bildirilen açıklamada, ülkenin AB’den anlaşma olmaksızın ayrılması durumunda şirketlerin ortaya çıkabilecek gümrük uygulamaları ve düzenlemelerden olumsuz yönde etkilenebileceği vurgulandı.

Açıklamada, İngiltere’de bu senaryonun gerçekleşmesinden en olumsuz etkilenebilecek sektörlerin otomotiv, havacılık ve kimya sektörleri olduğu kaydedilerek İngiliz bankacılık sektörünün toplam kredi temellerinin de düşük karlılık ve varlık kalitesinden olumsuz etkilenebileceği vurgulandı.

İngiliz bankalarının yüksek likidite seviyesi nedeniyle olası negatif etkileri geçiştirebileceğinin altı çizilen açıklamada, ancak ülkedeki sigorta şirketlerinin gelirleri üzerinde de baskının oluşabileceği, zayıf ekonominin tüketicilerin sigortacılık ürünlerine olan talebinin azalmasına neden olabileceği bildirildi.

Konuya ilişkin olarak açıklamada görüşlerine yer verilen Moody’s’in EMEA Bölgesi Baş Kredi Sorumlusu Collin Ellis, “İngiltere’nin ve AB’nin nihayetinde bir anlaşma vararak hepsini olmasa bile mevcut ticaret anlaşmalarını muhafaza edeceğini düşünüyoruz. Fakat buna rağmen son aylarda İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılma olasılığının arttığına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

PARTNEREn büyük sorunlardan biri! Vajinada koku varsa dikkatEn büyük sorunlardan biri! Vajinada koku varsa dikkat
Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyorSabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor
Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoruDeniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Brexit ekonomi ingiltere Londra

En Çok Okunan Haberler

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı

BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı

BTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruz

BTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruz

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.