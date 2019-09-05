FİNANS

"Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu"

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 15:11 | Son Güncelleme

Britanya Endüstri Konfederasyonu Başkanı Carolyn Fairbairn: - "İşletmeler kesin bir bilgi sahibi olana kadar harcama yapmaya devam edecek" -"Şirketler mevcut durumun rekabet gücümüz üzerindeki etkisine dair endişe duyuyor. Şirketler uluslararası boyutta pazar kaybı yaşıyor"

LONDRA (AA) – İngiltere’nin iş dünyası kuruluşlarından Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) Başkanı Carolyn Fairbairn, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız olarak ayrılmasının engellenmesi yönündeki tasarının İngiliz parlamentosunda onaylanmasının iş dünyası için umut oluşturduğunu belirtti.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Fairbairn, İngiliz parlamentosunda ülkenin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının engellenmesi yönünde kabul edilen tasarının kendileri için umut kaynağı oluşturduğunu belirterek, “Zaman halen ilerliyor. 29 Mart öncesinde olduğu gibi pek çok işletme büyük masraf ve maliyetle 31 Ekim öncesinde ürün depoluyor.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de iş dünyasının bir an önce netliğe ihtiyacı olduğunun altını çizen Fairbairn, “İşletmeler kesin bir bilgi sahibi olana kadar bu harcamaları yapmaya devam edecekler. Şirketler mevcut durumun rekabet gücümüz üzerindeki etkisine dair derin endişe duyuyor. Şirketler uluslararası boyutta pazar kaybı yaşıyor. Bunu geri kazanmak çok zor.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney ise dün, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülke ekonomisine olası olumsuz etkilerinin, tahmin edilenden daha hafif olabileceğini söyledi.

Carney, anlaşmasız şekilde çıkmanın işsizliği yüzde 7'ye, enflasyonu ise yüzde 5,25'e yükseltmesinin tahmin edildiğini kaydetti.

İngiltere Eski Maliye Bakanı Philip Hammond ise temmuz ayında parlamentoda yaptığı konuşmada ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan AB’den ayrılmasının yanlış olduğunu vurgulayarak bunun ülke ekonomisine maliyetinin 90 milyar sterlini bulabileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, dün hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile bir Brexit anlaşmasına varamaması durumunda, Brexit tarihini ertelemesini zorunlu kılan yasa tasarısını oylamıştı.

Avam Kamarası'ndaki oylamada anlaşmasız Brexit'i engellemek için muhalefetin gündeme taşıdığı yasa tasarısı 299'a karşı 327 oyla kabul edilmişti.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
Şeker pancarı üreticisi mutluŞeker pancarı üreticisi mutlu
CarrefourSA’dan 10 milyon liralık yeni mağazaCarrefourSA’dan 10 milyon liralık yeni mağaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB anlaşmasız ayrılık Carolyn Fairbairn CBI ingiltere Londra

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Denizli’den dünyanın 80 ülkesine yıllık 6 bin ton tütsülenmiş balık gönderiyorlar

Denizli’den dünyanın 80 ülkesine yıllık 6 bin ton tütsülenmiş balık gönderiyorlar

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeker pancarı üreticisi mutlu

Şeker pancarı üreticisi mutlu

CarrefourSA’dan 10 milyon liralık yeni mağaza

CarrefourSA’dan 10 milyon liralık yeni mağaza

Garanti BBVA konut kredisinde taksitleri ödüyor

Garanti BBVA konut kredisinde taksitleri ödüyor

ING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonu

ING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonu

TİM / Çetinkaya: İhracatın büyümeye katkısı sürecek

TİM / Çetinkaya: İhracatın büyümeye katkısı sürecek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.