FİNANS

 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla oranla anne, bebek ve oyuncak ürünlerine talep yüzde 70 arttı.

 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

İSTANBUL, (DHA) - Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla oranla anne, bebek ve oyuncak ürünlerine talep yüzde 70 arttı. Bu kategoride en çok alışveriş yapan yaş grubu 25-35 yaş; en çok alışveriş yapılan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı.

Anne, bebek ve oyuncak festivali başlattığını duyuran Hepsiburada bu ürünlerdeki alışveriş trendlerini inceledi. Şirketten yapılan açıklamada, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla oranla bu ürünlere talep yüzde 70 arttı. Kategoride en çok satılan ürünler incelendiğinde, ıslak havlunun alışveriş sepetlerinde önemli bir yer tuttuğu görülüyor. Annelerin lohusa mevlidi için şeker kutuları, devam sütü ve bebek şampuanları da çocuklarının sağlık ve bakımına önem veren ailelerin alışveriş listesinde üst sıralarda yer alıyor.

FESTİVAL DÖRT GÜN SÜRECEK

7 Ağustos tarihine kadar devam edecek festival kapsamında; ister yeni doğan olsun ister daha büyük her yaştan miniğin pratik ve rahat taşınmasını sağlayan bebek arabalarından bebeklerin içinden çıkmak istemeyeceği banyo küvetine, güvenle seyahatin ‘olmazsa olmaz’ şartı araba koltuğundan çocuklar için yolculuğu keyfe dönüştüren kangurulara kadar yüzlerce ürün, festival boyunca indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor

Bebeklere banyo yaptırmak için gerekli küvet, banyo kovası, sünger, maşrapa ve banyo filesi gibi ekipmanlar, ayrıca bebeklerin banyo zamanlarına eğlence katmak için de banyo oyuncakları ve temizlik ürünleri de festivalde avantajlı seçeneklerle satışa sunuldu. Bebek maması, beslenme gereçleri, devam sütleri, meyve süzgeçleri, biberon temizleyiciler, buharlı pişirici ve blenderlar, emzik, biberon fırçası, silikon önlükler, cam biberonlardan oluşan ürünler de ebeveynleri bekliyor.

Farklı ihtiyaçlara göre çeşitlilik gösteren bebek arabalarından uzun yürüyüş ve koşma esnasında kullanan kişiyi yormayacak şekilde hareket edebilme özelliğine sahip 3 tekerlekli olanlar tercih edilebilir. Kompakt tasarımıyla şehir yaşamında anne babalara ekstra özgürlük sağlayan hafif ve yüksek manevra kabiliyetli bu tip arabalara ve ikiz çocukları olan ebeveynlerin de ihtiyaçlarını dikkate alınarak çok pozisyona ayarlanabilen, manevra ve otomatik kilitleme kabiliyeti olan, dört farklı yatış pozisyonuna sahip ikiz bebek arabalarına da ulaşılabilir.

Çocukların boy, yaş ve kilo bilgilerini dikkate alarak; uzun ya da kısa yolculuklardan hangisinin daha sık yapılacağını düşünerek, koltuğun bir araçtan başka bir araca taşınıp taşınmayacağını göz önünde bulundurarak en uygun oto koltuğunu seçenekleri, farklı ihtiyaç ve yaş aralıklarına yönelik 300’ün üzerinde oto koltuğu festival kapsamında satışa sunuldu.

(FOTOĞRAF)

Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

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