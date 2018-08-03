 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

İSTANBUL, (DHA) - Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla oranla anne, bebek ve oyuncak ürünlerine talep yüzde 70 arttı. Bu kategoride en çok alışveriş yapan yaş grubu 25-35 yaş; en çok alışveriş yapılan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı.

Anne, bebek ve oyuncak festivali başlattığını duyuran Hepsiburada bu ürünlerdeki alışveriş trendlerini inceledi. Şirketten yapılan açıklamada, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla oranla bu ürünlere talep yüzde 70 arttı. Kategoride en çok satılan ürünler incelendiğinde, ıslak havlunun alışveriş sepetlerinde önemli bir yer tuttuğu görülüyor. Annelerin lohusa mevlidi için şeker kutuları, devam sütü ve bebek şampuanları da çocuklarının sağlık ve bakımına önem veren ailelerin alışveriş listesinde üst sıralarda yer alıyor.

FESTİVAL DÖRT GÜN SÜRECEK

7 Ağustos tarihine kadar devam edecek festival kapsamında; ister yeni doğan olsun ister daha büyük her yaştan miniğin pratik ve rahat taşınmasını sağlayan bebek arabalarından bebeklerin içinden çıkmak istemeyeceği banyo küvetine, güvenle seyahatin ‘olmazsa olmaz’ şartı araba koltuğundan çocuklar için yolculuğu keyfe dönüştüren kangurulara kadar yüzlerce ürün, festival boyunca indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor