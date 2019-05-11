Anneler Günü hediyesine ortalama 300 TL harcanıyor

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Farklı hediyelerin yanı sıra çiçek ve çikolatayı bile internetten almayı tercih eden tüketicilerin bu yılki Anneler Günü sepet ortalaması 250-300 TL'den oluştu.

AA muhabirine bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Anneler Günü alışverişlerinin de diğer özel günlerde olduğu gibi bir iki hafta önceden başladığını ve özellikle belirli ürün gruplarının satışlarında 3-4 kat artış yaşandığını söyledi.

Ekmekçi, Anneler Günü'nde annelere en çok cep telefonu, beyaz eşya, küçük ev aletleri, parfüm, giyim, sağlık ve güzellik ürünleri, takı, çanta, cüzdan, ayakkabı, kol saati ve dekoratif objeler gibi ürünlerin alındığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Çiçek ve çikolata satışları her Anneler Günü'nün vazgeçilmezi olarak yine artış gösteriyor. Bu yıl 250-300 TL civarında sepet ortalaması gözlemliyoruz. Teknoloji hayatımızın her alanına etki ederken, annelerimize hediye alma yöntemlerimiz ve hediyelerimizin içeriği de teknolojiye paralel olarak evriliyor.