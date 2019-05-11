Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyanın en saf ve temiz sevgisinin "anne sevgisi" olduğunu belirterek, "Evladını teröre kurban vermiş şehit anneleri başta olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarım." ifadesini kullandı.

Baran, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toplumun geleceğinin inşasında, en büyük payın çocukları yetiştiren annelere ait olduğuna işaret eden Baran, güçlü annelerin, güçlü aile, güçlü ailelerin de güçlü toplumu oluşturacağını vurguladı.

Baran, evi "yuva" haline getiren, aileyi birbirine bağlayan annelerin üreten, eğiten, öğreten, çalışan rolüyle toplumu şekillendirme gücüne sahip olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden yaşadığımız topraklara verdiğimiz değeri tek kelime ile ifade etmek için 'anavatan' diyoruz. İş hayatında da gerek çalışan gerekse girişimci olarak başarılara imza atan annelerimiz, gelecek nesillere örnek teşkil ediyor. Dünyanın en saf ve temiz sevgisi, anne sevgisidir. Bu duygu ve düşüncelerle başkent iş dünyası adına, evladını teröre kurban vermiş şehit anneleri başta olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarım, hürmetlerimi sunarım."

