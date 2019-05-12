Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamalı, onlara sevgi, saygı ve hürmette kusur etmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, sevgi, özveri ve fedakarlık duygularının simgesi annelerin, kişinin yaşamını şekillendiren en önemli rol model olduğunu belirtti.

Anne sevgisinin hayattaki en hakiki ve güçlü sevgi olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Hepimiz için en kutsal, en özel ve en değerli varlıklar hiç kuşkusuz annelerimizdir. Başarılı olan tüm bireylerin ve büyük milletlerin arkasında güçlü anneler vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de iyi anne olmalarıdır'. Bu görüşten gelen bir toplumun evlatları olarak cennetin annelerin ayağının altında olduğuna inanıyoruz. Annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamalı, onlara sevgi, saygı ve hürmette kusur etmemeliyiz. Ömürlerini evlatlarına adayan tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, hayatını kaybeden annelerimizi ise rahmetle ve minnetle yad ediyorum."