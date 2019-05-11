İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Anneler Günü hediyelerinde bu sene tüketiciler yine altın ve pırlantadan vazgeçmedi. Kredi kartına getirilen 4 taksit uygulaması ile artan satışlarda tüketicilerin sepet ortalaması altın ve kuyum ürünlerinde 750-1000 TL, pırlanta ve mücevherde ise bin 500-bin 800 TL oldu.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık,yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi özel günlerin, kuyumculuk sektörü için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu özel zamanlarda yıllık cironun yüzde 15-20'sinin gerçekleştiğini belirten Atayık, sektörün de bu özel günlere aylar öncesinden hazırlık yaptığını, yeni model ve koleksiyonları vitrine çıkardığını aktardı.

Atayık, Anneler Günü için satışların daha çok son 3-4 günde daha hareketlendiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Son gün ise alışverişler, en tepe noktasına çıkıyor. Her şeyden önce, küçük bile olsa değerini hiç kaybetmediği, nesilden nesile geçtiği için altın ve mücevher tercih ediliyor. Bunun için de annelerin yaşı ve sosyal çevresine göre modeller, çok farklılaşabiliyor. Altın ve dövizdeki hareketlerden dolayı altın takı ve mücevher modelleri tasarım olarak biraz daha hafifledi. Teknolojinin yardımıyla geliştirilen hafif, ancak gösterişli modeller oldukça popüler. Anneler Günü'nde en çok kolye satılıyor, kolyeyi küpe ve yüzük izliyor.