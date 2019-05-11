FİNANS

Anneler Günü'nde altın ve pırlanta yine "tüketicinin göz bebeği"

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Anneler Günü hediyesinde altın ve pırlantadan vazgeçmeyen tüketicilerin sepet ortalaması altın ve kuyum ürünlerinde 750-1000 TL, pırlanta ve mücevherde ise bin 500-bin 800 TL oldu - Kredi kartına gelen 4 taksit uygulaması satışları artırırken, sektör taksit sayesinde sepet ortalamasında da yüzde 30'a varacak artış bekliyor - İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık: - "Teknolojinin yardımıyla geliştirilen hafif, ancak gösterişli modeller oldukça popüler. Anneler Günü'nde en çok kolye satılıyor, kolyeyi küpe ve yüzük izliyor" - "Anneler Günü, taksit yasağının kalkmasının piyasalar ve vatandaş tarafından test edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili kuyumculardan aldığımız geri dönüşler de pozitif" - Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar: - "Taksitlerin artması ile sepet ortalamalarında yüzde 20-30 artış, bununla beraber pırlanta ürün grubunda da artış bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Anneler Günü hediyelerinde bu sene tüketiciler yine altın ve pırlantadan vazgeçmedi. Kredi kartına getirilen 4 taksit uygulaması ile artan satışlarda tüketicilerin sepet ortalaması altın ve kuyum ürünlerinde 750-1000 TL, pırlanta ve mücevherde ise bin 500-bin 800 TL oldu.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık,yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi özel günlerin, kuyumculuk sektörü için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu özel zamanlarda yıllık cironun yüzde 15-20'sinin gerçekleştiğini belirten Atayık, sektörün de bu özel günlere aylar öncesinden hazırlık yaptığını, yeni model ve koleksiyonları vitrine çıkardığını aktardı.

Atayık, Anneler Günü için satışların daha çok son 3-4 günde daha hareketlendiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Son gün ise alışverişler, en tepe noktasına çıkıyor. Her şeyden önce, küçük bile olsa değerini hiç kaybetmediği, nesilden nesile geçtiği için altın ve mücevher tercih ediliyor. Bunun için de annelerin yaşı ve sosyal çevresine göre modeller, çok farklılaşabiliyor. Altın ve dövizdeki hareketlerden dolayı altın takı ve mücevher modelleri tasarım olarak biraz daha hafifledi. Teknolojinin yardımıyla geliştirilen hafif, ancak gösterişli modeller oldukça popüler. Anneler Günü'nde en çok kolye satılıyor, kolyeyi küpe ve yüzük izliyor.

Vatandaşımızın ne olursa olsun öncelikli tercihi altınlı takılar oluyor. Ancak, son dönemde pırlantalı mücevherler de yoğun talep görüyor. Anneler Günü için özellikle renkli değerli taşlarla bezenmiş pırlantalı mücevherlere büyük ilgi var. Diğer yandan Anneler Günü dendiğinde ülkemizde neredeyse klasikleşen ve değişmeyen iki hediye seçeneği var. Bu hediyeler de elmaslı ve incili takılar. Tabii ki son dönemde çeşit ve kalite standartlarıyla dikkati çeken gümüş takılar da fiyat avantajları nedeniyle bu özel günde çokça tercih ediliyor."

- Ortalama hediyeler, 750-1000 TL arasında değişiyor.

Atayık, ortalama hediyelerin, 750-1000 TL arasında değiştiğini, bu rakamın bütçeye göre, 5 bin TL'ye kadar çıktığını bildirdi.

Tüketice tavsiyelerde de bulunan Atayık, pırlanta ve mücevherde ne aldığından emin olmak için mutlaka uluslararası laboratuvar sertifikasının istenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirmesinin etkilerinden de bahseden Atayık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anneler Günü hediyesi alırken, değerini hiç kaybetmeyen altın ve mücevherler daha çok tercih edilmeye başladı. Fiyat seviyesi bir etken ancak vatandaşlarımız, bu özel günde annelerine verdikleri kıymeti göstermek ve değerli bir hediye almak amacıyla genellikle kuyumcularımızı tercih ediyor. Herkes, kendi annesine kendi bütçesi doğrultusunda hediye alıyor.

Sektörümüz, yılbaşı ve Sevgililer Günü'ne kredi kartına taksit yasağıyla girmişti. Ve bu iki günde oluşan ticaret, hiç kimseyi mutlu etmemişti. Anneler Günü'ne kuyumculukta taksit yasağının kalkmasının ardından girilmesi, bizi oldukça sevindirdi. Bu nedenle Anneler Günü, taksit yasağının kalkmasının piyasalar ve vatandaş tarafından test edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili kuyumculardan aldığımız geri dönüşler de pozitif. Anneler Günü haftasında normal günlere göre perakende satışlar, yüzde 20-25 oranında artıyor."

- "Satışların yüzde 20-30 artmasını bekliyoruz"

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, son 5 senelik alışveriş tercihlerine bakıldığında, takı alışverişlerinin genelde kendine yapılan alışverişe kaydığını bildirdi.

Özel gün alışverişlerinde ise, Sevgililer Günü, yılbaşının ardından Anneler Günü'nün üçüncü sırayı aldığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anneler Günü alışverişinde bu sene 4 taksit imkanının yeniden gelmesiyle, satışların geçen seneye göre, yüzde 20- 30 artmasını bekliyoruz. Anneler Günü alışverişinin ağırlıklı olarak son 3 günde hızlandığını görüyoruz, pazar da hızlanmasını bekliyoruz. Anneler Günü altın ve pırlanta ürün gruplarında sepet ortalamasını bin 500-bin 800 TL olarak söyleyebiliriz. Taksitlerin artması ile sepet ortalamalarında da yüzde 20-30 artış, bununla beraber pırlanta ürün grubunda da artış bekliyoruz."

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İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ka

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