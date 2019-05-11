İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - E-ticaret siteleri, Anneler Günü hediyesi için online alışverişi seçen tüketicilerin yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. Anneler Günü dolayısıyla alınan hediyeler, annelerin yanı sıra online alışveriş sitelerinin de hediye seçiminde kararsız kalan tüketicilerin de yüzünü güldürdü, şirketler tüketiciden tam not aldı, satışlar arttı Yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla hediye almaya fırsat bulamayanların, son dakikacıların, çeşitlilik arayanların tercihi yine e-ticaret oldu. Anneler Günü dolayısıyla alınan hediyeler, annelerin yanı sıra online alışveriş sitelerinin de, hediye seçiminde kararsız kalan tüketicilerin de yüzünü güldürdü. Yaptıkları kampanyalar, tüketiciye sundukları cazip fiyat avantajları, ürün çeşitlilikleri ile e-ticaret siteleri, tüketiciden tam not aldı. E-ticaret sitelerinde satışlar ortalama yüzde 70 artarken, şirketler online alışverişin rahatlığını sunarak, çocukların hayatını kolaylaştırdı, anneleri de hediyesiz bırakmadı. Gittigidiyor verilerine göre, giyilebilir teknoloji ürünlerine bu sene rağbet artarken, tercihler özellikle akıllı saat ve bileklik modellerinde yoğunlaştı. n11.com'un yaptığı araştırmaya göre, annelere sevildiğini duymak yetse de çocuklar hediyeden vazgeçmedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yabancılar buraya asla giremiyor KRİPTOPARA 'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene tercih edilen ürünlere ilişkin bilgi verdi. Küçük ev aletleri, telefon, parfüm, ev dekorasyon ve giyim ürünleri ile kişisel bakım ürünlerinin, Anneler Günü döneminde en çok tercih edilen ürünler arasında olduğuna işaret eden Elçin, şunları söyledi: "Anneler Günü için harcama tutarları kategori bazında farklılıklar gösterse de ortalamada 200-250 TL'lik harcama yapıldığını ifade edebiliriz. Cep telefonunda ise genel olarak 2 bin TL civarındaki modellerin tercih edildiğini görüyoruz Giyilebilir teknoloji ürünlerine rağbetin her geçen yıl arttığını gözlemliyoruz. Bu kategoride özellikle akıllı saat ve bileklik modellerinin sıklıkla hediye olarak tercih edilmeye başlandığını söyleyebiliriz. Mutfak gereçlerinde ise yeni üretim teknolojileri sayesinde daha sağlıklı olmaları nedeniyle granit ve titanyum ürünlerin kullanımının artış göstermesi sonucunda, Anneler Günü döneminde de bu özelliklere sahip ürünlere ilginin arttığını gözlemliyoruz."

Elçin, Anneler Günü için harcama tutarlarının, kategori bazında farklılıklar gösterse de ortalamada yüzde 70 oranında arttığını dile getirdi. - "Annelere sevildiğini duymak yetiyor" n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, son birkaç senedir kullanıcılarla gerçekleştirdiğimiz anketlerle tüketicilerin özel günlerdeki hediye tercihlerini araştırdıklarını ve bu sonuçlara göre kampanyaları şekillendirmeye özen gösterdiklerini anlattı. Bu sene gerçekleştirdikleri "Anneler Günü" anketinde annelerin çoğunluğunun hediye olarak "seni seviyorum" cümlesini yeterli bulduklarını belirten Koçak, annelerin hediye tercihlerinde ikinci sırada çocuklarının hazırladıkları resim, şiir veya yazının yer aldığını bildirdi. Koçak, bu sene annelere en çok cep telefonu, kişisel bakım ürünleri, kozmetik ve parfüm ürünleri ve kitap satın alındığını aktardı. - "Son dakikacılar için 'Aynı Gün Teslimat' seçeneği önemli" Mayıs ayının ilk 9 günlük satışlarına bakıldığında sepet tutarının ortalama 220 TL olduğunu belirten Koçak, şu bilgileri verdi:

"Geçen sene ile kıyasladığımızda sepet tutarının arttığını söyleyebiliriz. Gelişen teknolojiyle birlikte özel günlerde kullanıcıların alışveriş ve hediyelerinde e-ticaret platformlarını daha çok tercih ettiklerini gözlemliyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana Anneler Günü dönemlerindeki alışveriş tutumlarına bakıldığında Anneler Günü'nde akıllı saat gibi giyilebilir teknoloji ürünlerinin, cep telefonlarının, bluetooth kulaklıkların, seyahat ve uçak biletlerinin ve elektrikli mutfak aletlerinin satışlarının arttığını görüyoruz. Bu da bize annelere alınan hediyelerin daha çok kişisel ihtiyaç ürünleri olduğunu gösteriyor. Bu verilere ek olarak, gelişen teknolojiyle satın alma yöntemlerine baktığımızda özellikle hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmeti sunan platformların hediye tercihlerinde bir adım öne çıktığını görüyoruz." Hediyesini son güne bırakanların azımsanmayacak oranda olduğunu bildiren Koçak, Anneler Günü anketinde katılımcıların yüzde 21'inin hediyeyi son güne bıraktığını, bu son dakikacılara kolaylık sağlayan Aynı Gün Teslimat hizmeti ile e-ticaret sektöründe bu anlamda öne çıktıklarını aktardı.